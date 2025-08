Marcelo Grohe é oferecido ao Grêmio, que avalia retorno de goleiro ídolo

O Grêmio avalia o possível retorno do goleiro Marcelo Grohe, disponível no mercado após o encerramento de seu contrato com o Al Kholood, da Arábia Saudita. O jogador de 38 anos foi oferecido ao clube gaúcho.

Segundo pessoas próximas ao atleta, Grohe tem o interesse de voltar a defender o clube pelo qual se tornou ídolo e acumulou conquistas.

A transação sem custos é um ponto positivo a favor do goleiro junto à cúpula tricolor. Contudo, o mercado do Oriente Médio não se fechou para ele, com outros clubes árabes interessados em sua contratação.

Grohe teve longa passagem pelo Al Ittihad, seguido de transferência para o Al Kholood, pelo qual disputou 33 jogos na temporada anterior.

Em caso de acerto com o Grêmio, Marcelo Grohe se juntaria a Tiago Volpi, então titular, e Gabriel Grando, reserva imediato.

