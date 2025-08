São Paulo resolve pendências com empresário e se aproxima de renovação de Alan Franco

O São Paulo deu um passo importante para renovar o contrato do zagueiro Alan Franco. O clube chegou a um acordo com o empresário do jogador, com quem o Tricolor tinha uma dívida antiga, que era o último detalhe que atrapalhava uma extensão do vínculo.

A expectativa é que as partes conversem nos próximos dias e o defensor renove seu contrato por mais três temporadas. As negociações iniciaram no começo do ano, mas estavam travadas por conta dos problemas extracampo. Agora só faltam questões burocráticas para que o zagueiro estenda sua permanência no clube.

Alan Franco está no São Paulo desde 2023 e seu atual contrato ia até o final do ano. Com isso, o jogador já estava liberado para assinar um pré-contrato com outra equipe. Porém, o argentino sempre demonstrou interesse em continuar no Tricolor, o que facilitou um novo acordo.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.