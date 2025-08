Fluminense x Grêmio, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 19h30

Fluminense e Grêmio fazem o duelo tricolor, no Maracanã - (crédito: Foto: Arte Jogada10)

Neste sábado (2), às 21h (de Brasília), a 18ª rodada do Campeonato Brasileiro promete fortes emoções e trará um duelo de tricolores, no Maracanã. Afinal, o Fluminense, que voltou a vencer na temporada, mede forças com o Grêmio, em um duelo de velhos conhecidos. Os técnicos Renato Gaúcho e Mano Menezes estavam em lados opostos na última temporada e agora tentam reagir na competição nacional.

A Voz do Esporte acompanha, ao vivo, o duelo, a partir de 19h30. Eduardo Rizatti, o camisa 10 da locução esportiva, narra. Diogo Martin comenta o embate com todo seu conhecimento esportivo. Já a reportagem está sob a incumbência do intrépido Raphael Almeida.

