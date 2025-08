Corinthians ultrapassa a marca de um milhão de torcedores na Neo Química Arena em 2025

A vitória do Corinthians contra o Palmeiras, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil, teve uma importante marca batida nas arquibancadas da Neo Química Arena. Com mais de 45 mil pagantes no clássico, o Timão já registrou mais de um milhão de torcedores presentes em seus jogos em 2025. O clube é o primeiro a atingir o número no Brasil nesta temporada.

A marca foi alcançada em 24 partidas, com uma média superior a 42 mil torcedores por partida. Ao todo, o Timão comercializou 1.023.525 ingressos para as suas partidas neste ano. Desde a inauguração do estádio, em 2014, a atual temporada registra os melhores números para o período. No ano passado, o clube precisou de uma partida mais para alcançar a marca.

O público do clássico não estabeleceu apenas a marca histórica para o Corinthians. O Dérbi registrou o recorde de público desde a implantação do reconhecimento facial.

