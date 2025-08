Arthur Elias projeta final e foca no mental: ‘Pensar no momento presente’

O técnico Arthur Elias projetou a grande final da Copa América contra a Colômbia. Em coletiva de imprensa nesta sexta-feira (1), o comandante da Seleção Brasileira se mostrou confiante. Ele, contudo, destacou a importância do foco e da mentalidade para o jogo decisivo. A estratégia, segundo ele, é não pensar no passado ou no futuro. A equipe, portanto, busca o título com uma preparação muito detalhada e específica para a final.

O treinador, de fato, fez uma análise profunda sobre a campanha do time até aqui. Ele ressaltou a grande evolução tática da equipe ao longo do torneio. Além disso, o comandante elogiou a capacidade de adaptação de suas jogadoras. O time, por exemplo, soube enfrentar adversários que jogaram de formas inesperadas e diferentes.

Arthur Elias foca no mental da equipe

O ponto alto da coletiva, no entanto, foi a abordagem sobre o lado mental. Arthur Elias revelou como trabalha a pressão com o grupo antes de um jogo tão importante. Para ele, o segredo é manter a concentração total no agora.

“A mentalidade da equipe é ‘pensar no momento presente’ e não se prender a conquistas passadas ou eventos futuros em potencial”, explicou o treinador.

Sobre a Colômbia, o técnico espera um jogo muito desafiador e equilibrado. Ele lembrou que as duas equipes se conhecem muito bem. Por isso, a estratégia será fundamental para surpreender o adversário.

“Jogar com 11 jogadoras desde o início será crucial”, disse, em referência ao empate na fase de grupos, quando o Brasil teve uma atleta expulsa.

A evolução do time, em resumo, é o que mais deixa o treinador confiante. Ele destacou a grande motivação e a participação de todo o elenco no processo. O trabalho diário, enfim, tem como grande objetivo a conquista do título. A final da Copa América, portanto, representa o auge de todo esse ciclo de preparação.

