Nos penaltis, Argentina fica em 3º lugar na Copa América feminina

A Argentina fechou a sua participação na Copa América-2025 em terceiro lugar. Na noite desta sexta-feira, 1/8 no Estádio Casablanca, em Quito, no Peru (país-sede do torneio) venceu o Uruguai, nos pênaltis, por 5 a 4, após empate em 2 a 2 no tempo normal.

Três gols foram ainda no primeiro tempo. Cometti marcou para as Hermanas. Mas as uruguaias viraram com Pizarro e Juliana Vieira. Na etapa final, Bonsegundo deixou tudo igual. Nos pênaltis, as argentinas foram impecáveis. Já Lacoste perdeu para a Celeste.

Vagas no Pan-2027

Vale citar que os finalistas Brasil e Colômbia conseguiram as duas vagas da competição para os Jogos Olímpicos de 2026, em Los Angeles. Já Argentina e Uruguai (semifinalistas) e o Paraguai (5º) ficaram com as vagas para o Pan-Americano de Lima, no Peru, em 2027 (e que contará também com as peruanas, que são país-sede).

Uruguai vira para cima da Argentina

No primeiro tempo, a Argentina teve maior domínio territorial no início. Assim, conseguiu sair na frente aos 23 minutos. Um escanteio pela esquerda parecia de fácil defesa para a goleira Agustina. Mas ela saiu mal, socando o vento. Com isso, a bola bateu na cabeça da capitã Hermana, Cometti, e entrou: 1 a 0.

Contudo, as uruguaias começaram a mostrar serviço. Aos 34, Pizarro recebeu pela direita e cruzou. Wendy Carballo, livre, tentou a finalização, mas não tocou na bola. Mesmo assim, tirou o foco da goleira Pereyra, e a bola morreu no gol. Aos 45 veio a virada. Mais uma vez Pizarro apareceu bem. Ela recebeu um cruzamento da direita, ficou livre diante da goleira, mas dominou mal e acabou sem ângulo. Espertamente, viu a presença de Juliana Vieira e cruzou para a companheira, desmarcada, chutar e marcar o gol da virada.

Hermanas empatam e quase viram no fim

No segundo tempo, a Argentina era melhor, mas encontrava dificuldades para criar chances claras de finalização. No entanto, conseguiu empatar aos 39 minutos em uma cobrança de pênalti. Em dividida dentro da área, a uruguaia Tregartten trombou com Troncoso (que havia acabado de entrar), que caiu. O lance foi discutível, mas a árbitra assinalou a penalidade, que foi confirmada pelo VAR. Bonsegundo cobrou com categoria e deixou tudo igual.

Nos acréscimos, a Argentina quase conseguiu a virada: uma bola levantada na área terminou com um chute de Braun, mas Agustina fez uma grande defesa. Logo depois, a goleira uruguaia foi substituída por Sofía Olivera, que entrou especificamente para as cobranças de pênalti.

Nos pênaltis deu Argentina

Para o Uruguai: Marcaram Pamela González, Ramírez, Sofia González e Pizarro; Pereyra defendeu a cobrança de Lacoste.

Para a Argentina Marcaram Bonsegundo, Braun, Roggeroni, Cometti e Kishi Núñéz.

