Amazonas x Goiás: onde assistir, escalações e arbitragem

O segundo turno da Série B começa com um duelo de opostos na Arena da Amazônia. Neste sábado (2), o Amazonas recebe o Goiás às 20h30. A partida coloca frente a frente o time da casa, que está na penúltima posição e luta contra o rebaixamento, e o líder isolado da competição.

O confronto é crucial para os dois times. O Goiás, que foi campeão do primeiro turno, não vence há dois jogos e precisa de um bom resultado para não ver a vantagem na liderança diminuir. Já o Amazonas, que vem de um empate em casa, precisa desesperadamente somar pontos para iniciar uma campanha de recuperação e tentar sair do Z-4.

Onde assistir

A partida terá transmissão pelo sistema de streaming Disney+.

Como chega o Amazonas

O Amazonas chega para o jogo mais importante do ano até aqui em uma situação muito delicada. A equipe ocupa a 19ª posição e precisa de uma campanha de recuperação no segundo turno para não ser rebaixada. O time vem de um empate em casa contra o Paysandu e agora enfrenta o desafio mais difícil possível: o líder do campeonato.

O técnico Márcio Zanardi não poderá contar com Alyson, Luan Silva e Thomas Luciano. No entanto, o treinador deve repetir a mesma escalação da última rodada. A aposta é na força da Arena da Amazônia e no entrosamento do time para tentar surpreender o favorito e conquistar um resultado histórico.

Como chega o Goiás

O Goiás chega a Manaus com o sinal de alerta ligado, apesar da liderança isolada. A equipe Esmeraldina não venceu nas duas últimas rodadas do primeiro turno. Essa pequena oscilação serviu para mostrar que o time precisa reencontrar o caminho das vitórias para não ter sua posição no topo ameaçada, começando pelo jogo que abre o returno.

Para esta partida, o técnico Vagner Mancini tem uma boa notícia. O zagueiro Messias, que cumpriu suspensão no último jogo, está de volta e deve reassumir sua posição no time titular. Com o retorno do defensor, a equipe ganha um reforço importante para tentar voltar a vencer e se consolidar ainda mais na liderança.

AMAZONAS X GOIÁS

Campeonato Brasileiro Série B – 20ª rodada

Data e horário: 02/8/2025 (sábado), às 20h30 (de Brasília)

Local: Arena da Amazônia, Manaus (AM)

AMAZONAS: Renan; Carlos Akapo, Rafael Vitor, Bruno Ramires e Fabiano; Larry Vásquez, Erick Varão e Kevin Ramírez; Joaquín Torres, Zabala e Gabriel Novaes. Técnico: Márcio Zanardi

GOIÁS: Tadeu; Diego Caito, Messias, Titi e Willean Lepo; Gonzalo Freitas, Juninho e Wellington Rato; Jajá, Anselmo Ramon e Pedrinho. Técnico: Vágner Mancini

Árbitro: Yuri Elino Ferreira da Cruz (RJ)

Assistentes: Wallace Muller Barros Santos (RJ) e Thiago Rosa de Oliveira Esposito (RJ)

VAR: José Ricardo Vasconcellos Laranjeira (AL)

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook