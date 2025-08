Botafogo x Cruzeiro: onde assistir, escalações e arbitragem

Domingo (3) é dia de briga de cachorro grande no Estádio Nilton Santos. Afinal, às 16h (horário de Brasília), Botafogo e Cruzeiro medem forças pela rodada 18 desta edição do Campeonato Brasileiro. No último encontro, há quase um ano, o time estrelado venceu a equipe carioca por 3 a 0, no mesmo Colosso do Subúrbio, pela mesma competição, com o mastodôntico Cássio operando milagre. De lá para cá, aliás, o Mais Tradicional não perdeu mais em sua praça esportiva, pelo Brasileirão.

Como chega o Botafogo

Atual campeão, o time do técnico Davide Ancelotti, mesmo devendo ainda duas partidas, conseguiu se manter no G6 da liga nacional. Mas a equipe, viva em três frentes, vem enfrentando uma maratona cruel de jogos, algo relacionado ao calendário do futebol brasileiro. Sendo assim, há chance de ver algumas mudanças nos 11 titulares que encaram a Raposa.

O certo é que Ancelottinho já avisou que o volante Danilo, recém-contratado junto ao Nottingham Forest, estreia, enfim, com o manto alvinegro. Ele herda a posição de Gregore, que preferiu sair do Botafogo e jogar no Oriente Médio. Quem estará ao seu lado é o capitão Marlon Freitas, de volta após cumprir suspensão no empate contra o Corinthians por 1 a 1, na semana passada, no Engenho de Dentro.

Como chega o Cruzeiro

Vice-líder com 34 pontos, dois a menos que o ponteiro Flamengo, o Cruzeiro precisa vencer para não deixar os rubro-negros, que ainda têm um jogo a menos, se distanciarem. A derrota para o Ceará por 2 a 1, de virada, no Mineirão, na jornada passada, obriga a Raposa a se recuperar imediatamente caso queira continuar na disputa pelo topo.

O técnico Leonardo Jardim tem problemas para montar a defesa. Com uma fratura na fíbula da perna direita, o lateral-direito Fagner desfalca o Cruzeiro. Willian, o substituto imediato, teve um desgaste muscular que o tirou dos últimos embates da Raposa. A fera é, portanto, dúvida para viajar com a delegação ao Rio de Janeiro.

Onde assistir

Globo e Premier transmitem o encontro entre cariocas e mineiros.

BOTAFOGO x CRUZEIRO

Campeonato Brasileiro – 18ª rodada

Data e horário: 03/08/2025 (domingo), às 16h (de Brasília)

Local: Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)

BOTAFOGO: John, Ponte (Vitinho), Barboza, Pantaleão e Alex Telles; Danilo, Marlon Freitas e Savarino (Tucu); Montoro, Artur e Cabral. Técnico: Davide Ancelotti.

CRUZEIRO: Cássio, William, Fabrício Bruno, Villalba e Kaiki; Romero, Lucas Silva, Christian e Matheus Pereira; Wanderson e Kaio Jorge. Técnico: Leonardo Jardim.

Árbitro: Matheus Delgado Candançan (SP)

Assistentes: Alex Ang Ribeiro (SP) e Marcia Bezerra Lopes Caetano (RO)

VAR: Gilberto Rodrigues Castro Junior (PE)

