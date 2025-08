Ceará x Flamengo: onde assistir, escalações e arbitragem

Ceará e Flamengo se enfrentam neste domingo (03/08), às 18h30 (de Brasília), pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Vozão chega com a moral alta após vencer o Cruzeiro no Mineirão e ocupa a nona posição, com 21 pontos. Já o Rubro-Negro venceu os três últimos jogos pela competição e é o líder isolado, com 36 pontos. No entanto, a equipe de Filipe Luís perdeu para o Atlético, pelo jogo de ida das oitavas da Copa do Brasil.

As equipes, aliás, se enfrentaram 28 vezes na história. O Flamengo tem vantagem no confronto, com 11 vitórias, seis do Ceará e 11 empates. O último encontro entre Vozão e Rubro-Negro foi pelo Brasileirão 2022 e terminou em empate pelo placar de 1 a 1.

Onde assistir

A partida entre Ceará e Flamengo, pela 18ª rodada do Brasileirão, aliás, terá a transmissão da CazéTV, Record (TV aberta), PlayPlus (streaming) e Premiere (pay-per-view).

Como chega o Ceará

Embalado pela vitória do Cruzeiro, o Ceará chega para o duelo contra o Flamengo confiante. No Brasileirão, a equipe comandada por Léo Condé está próxima do G6 e foca na vitória para buscar o objetivo. Afinal, uma vitória diminui a diferença e dá confiança aos jogadores.

Em campo, o Ceará não terá o zagueiro Luiz Otávio, em recuperação de cirurgia após ruptura completa do ligamento cruzado anterior e estiramento dos ligamentos colaterais e do cruzado posterior. É, aliás, a única ausência do time. Vina, novo reforço para a temporada, ainda não está disponível para o confronto.,

Como chega o Flamengo

O Rubro-Negro, entretanto, vem de derrota por 1 a 0 para o Atlético-MG, no Maracanã, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. Pensando no jogo de volta do mata-mata, no dia 06 de agosto, em Minas Gerais, é possível que o técnico Filipe Luís, assim, coloque um time reserva. No Brasileirão, o Flamengo é o líder de forma isolada.

Dentro de campo, o técnico Filipe Luís, aliás, terá dois desfalques certos: o centroavante Pedro e o jovem Wallace Yan. Ambos receberam o terceiro cartão amarelo na rodada passada. No entanto, Arrascaeta e Jorginho voltam ao time. Já Michael, Danilo, De la Cruz e Erick Pulgar seguem entregues ao departamento médico. Samuel Lino, nova contratação, pode iniciar como titular contra o Vozão.

CEARÁ x FLAMENGO

Campeonato Brasileiro – 18ª rodada

Data-Hora: 3/8/2025 (domingo), às 18h30 (de Brasília)

Local: Castelão, em Fortaleza (CE)

Onde assistir: CazéTV (Youtube), Record (TV aberta), PlayPlus (streaming) e Premiere (pay-per-view), com retransmissão no Globoplay (streaming) mediante assinatura de pacote.

CEARÁ: Bruno Ferreira; Fabiano Souza, Marcos Victor, Willian Machado e Matheus Bahia; Richardson, Dieguinho e Galeano; Lourenço, Pedro Henrique e Pedro Raul. Técnico: Léo Condé.

FLAMENGO: Rossi, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas (Alex Sandro); Allan, Jorginho e Arrascaeta; Luiz Araújo, Samuel Lino e Bruno Henrique (Plata). Técnico: Filipe Luís.

Árbitro: Rodrigo José Pereira de Lima (PE)

Assistentes: Neuza Ines Back (SP) e Francisco Chaves (PE)

VAR: Ilbert Estevam da Silva (SP)

