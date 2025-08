Renato e Mano travam novo duelo, com a mesma pontuação, mas em ‘cenários diferentes’

Velhos conhecidos volta a se enfrentar na reta final do primeiro turno do Brasileirão - (crédito: Foto: Divulgação/Fluminense;Divulgação/Grêmio)

O confronto entre Fluminense e Grêmio, deste sábado (2), irá recolocar os técnicos Renato Gaúcho e Mano Menezes diante de seus ex-clubes recentes. Afinal, os comandantes defendiam as cores opostas na última temporada e chegaram a se enfrentar pela Libertadores de 2024. No entanto, atualmente vivem momentos distintos, apesar de terem a mesma pontuação (20) na tabela do Campeonato Brasileiro.

De um lado, Portaluppi é ídolo dos dois clubes e viveu um grande momento ao levar a equipe carioca à semifinal do Mundial de Clubes, nos Estados Unidos. Por outro lado, o time voltou muito mal e enfileirou quatro derrotas seguidas, sendo três delas no Rio. Contudo, o treinador tenta fazer com que a vitória sobre o Colorado, pela Copa do Brasil, seja uma virada de chave.

Apesar da irregularidade, o comandante tem moral com a diretoria, que busca reforçar o elenco após a saída de sua principal estrela, Jhon Arias. Quando era atleta, Renato fez o gol de barriga, em 1995, que entrou para a eternidade. Fora dos gramados, está em sua sétima passagem como treinador do Tricolor de Laranjeiras e algumas delas foram marcantes

Isso porque ele comandou o Fluminense no título inédito da Copa do Brasil em 2007, com gol de Roger Machado diante do Figueirense, no Orlando Scarpelli. No ano seguinte, fez uma campanha irretocável na Libertadores, mas deixou o título escapar em pleno Maracanã, na derrota para a LDU-EQU, nos pênaltis.

Agora, terá pela frente o Grêmio, clube no qual é o maior ídolo da história. Com a camisa azul, preta e branca, conquistou a América como jogador, em 1983, e como treinador, em 2017.

Irregularidade e pacote de reforços

Do outro lado, Mano Menezes está em sua segunda passagem pelo Imortal Tricolor. Vinte anos atrás, o treinador marcou seu nome no clube ao devolver o time à elite do futebol brasileiro, na chamada Batalha dos Aflitos. Além disso, foi bicampeão gaúcho e bateu na trave na Libertadores de 2007, sendo derrotado pelo Boca Juniors.

Neste retorno, entretanto, o comandante tem tido dificuldade para fazer o time engrenar. Para isso, ele terá, em breve, a estreia dos reforços para tentar fazer o Grêmio ser mais competitivo no único campeonato que restou: o Brasileirão. Assim, as novidades Balbuena e Carlos Vinicius ainda necessitam de um tempo maior de preparação, enquanto o clube mantém vivo o sonho de trazer Roger Guedes, do Al-Rayyan, do Qatar.

Diferentemente de Renato, Mano começa a ver a torcida gremista questionar o seu trabalho. A equipe tem apenas dois resultados positivos depois do retorno dos compromissos para a segunda parte da temporada. No caso, foi o triunfo sobre o São José na decisão da Recopa Gaúcha, quando ficou com a taça, e a vitória sobre o Fortaleza. Assim, a promessa de que o Imortal subiria de produção depois do Mundial de Clubes ainda não se cumpriu, o que começa a incomodar o torcedor. Por este motivo, o técnico chega em um momento diferente do comandante do Flu, visto que sofreu eliminações das Copas do Brasil e Sul-Americana, para CSA e Alianza Lima, respectivamente. Por fim, o profissional irá reencontrar o time carioca quatro meses depois de sua demissão. Ele conseguiu fazer o Tricolor reagir e se salvar do rebaixamento na última rodada em 2024, no Allianz Parque, contra o Palmeiras. Porém, a diretoria enxergou que a equipe não deu sinas de evolução no ano seguinte. Ao todo, esteve à frente do time em 46 jogos., com 20 vitórias, 13 empates e 13 derrotas.

