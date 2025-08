Atlético x Bragantino: onde assistir, escalações e arbitragem

A Arena MRV será o palco de um confronto entre duas equipes que buscam reabilitação imediata no Brasileirão. Neste domingo (3), o Atlético-MG recebe o Red Bull Bragantino às 18h30. Embora estejam em posições diferentes na tabela, os dois times chegam pressionados por uma sequência de três derrotas no campeonato.

Apesar da má fase na Série A, o Atlético-MG vem de uma vitória importante sobre o Flamengo na Copa do Brasil, o que pode dar um novo ânimo à equipe. O time mineiro, aliás, aposta em seu bom retrospecto em casa para se recuperar. Já o Bragantino, que também perdeu no meio de semana, precisa de um bom resultado para não se distanciar do G-4.

Onde assistir

O confronto deste sábado (2) terá a transmissão do canal Premiere (pay per view).

Como chega o Atlético

O Atlético-MG chega para o jogo tentando usar a vitória no meio de semana como um ponto de virada na temporada. Apesar do triunfo sobre o Flamengo, a situação no Brasileirão é preocupante. O time vem de três derrotas seguidas na competição e está mais perto da zona de rebaixamento do que do G-4.

O técnico Cuca já avisou que fará um rodízio no elenco devido ao calendário apertado, que inclui a Copa Sul-Americana. Além das mudanças por opção, ele não poderá contar com o lateral Guilherme Arana, o volante Patrick e os atacantes Cadu e Caio Maia, todos entregues ao departamento médico.

Como chega o Red Bull Bragantino

O Red Bull Bragantino chega a Belo Horizonte também pressionado e em um momento delicado. A equipe não vence há quatro jogos no Brasileirão, com três derrotas consecutivas, o que a fez perder posições e sair do G-4. O Massa Bruta vem de mais um resultado negativo, uma derrota para o Botafogo na Copa do Brasil.

O técnico Fernando Seabra tem uma longa lista de desfalques para administrar. O meia John John está suspenso. Além dele, Juninho Capixaba, Guilherme Lopes, Eduardo, Guzmán, Matheus Fernandes, Henry Mosquera e Fernando estão todos no departamento médico, forçando o treinador a escalar uma equipe bastante modificada.

ATLÉTICO X BRAGANTINO

Brasileirão-2025 – 18ª rodada

Local: Arena MRV, Belo Horizonte (MG)

Data e horário: 03/08/2025, às 18h30 (de Brasília)

ATLÉTICO: Everson; Natanael, Lyanco, Vitor Hugo (Igor Rabello) e Caio; Fausto Vera (Alan Franco), Alexsander e Igor Gomes (Bernard); Júnior Santos, Biel e Rony.. Técnico: Cuca

BRAGANTINO: Cleiton; Andrés Hurtado, Pedro Henrique, Gustavo Marques e Sant’Anna; Gabriel, Eric Ramires e Gustavinho (Praxedes); Lucas Barbosa, Isidro Pitta e Eduardo Sasha. Técnico: Fernando Seabra

Árbitro:Bruno Arleu de Araújo (RJ)

Assistentes: Thiago Henrique Neto Correa Farinha (RJ) e Luiz Claudio Regazone (RJ)

VAR: Braulio da Silva Machado (SC)

