Vitória x Palmeiras: onde assistir, escalações e arbitragem

O Vitória recebe o Palmeiras na busca de se afastar da zona de rebaixamento. Enquanto o Verdão, mesmo com um time misto, tenta se manter na cola dos líderes. A partida acontece na noite do próximo domingo (03), às 19h30, no Barradão, em Salvador.

O Leão chega com uma sequência de quatro jogos sem perder, mas ainda está próximo da zona de rebaixamento, com 17 pontos, na 15ª colocação. Já o Verdão é o terceiro colocado, com 32 pontos, e está a quatro do líder Flamengo.

Na última rodada, o Rubro-Negro empatou em 1 a 1 com o Mirassol, fora de casa. Já o Alviverde venceu o Grêmio no Allianz Parque. Porém, depois disso, entrou em campo pela Copa do Brasil e perdeu para o Corinthians, pelas oitavas de final do torneio.

Onde assistir

A partida terá transmissão pelo canal Premiere no sistema pay-per-view.

Como chega o Vitória

Com apenas uma vitória na sequência de quatro jogos sem perder, o Rubro-Negro quer o resultado positivo para se distanciar da zona de rebaixamento. No momento, o clube baiano está a dois pontos de distância do Santos, 17º colocado. Fábio Carille não terá desfalques para a partida e poderá contar com o atacante Cantalapietra, que já está regularizado e pode estrear.

Como chega o Palmeiras

Com o foco voltado para o jogo da volta das oitavas de final da Copa do Brasil, contra o Corinthians, o Verdão deve entrar com um time misto em Salvador. Ainda não se sabe se Abel Ferreira também poupará o goleiro Weverton e o zagueiro Gustavo Gómez. Além disso, o português não conta com Bruno Fuchs, que deixou o último jogo machucado, mas terá o retorno do meia Felipe Anderson.

VITÓRIA X PALMEIRAS

Campeonato Brasileiro – 18ª rodada

Data e horário: 03/8/2025 (domingo), às 18h30 (de Brasília)

Local: Estádio Manoel Barradas, Salvador (BA)

VITÓRIA: Lucas Arcanjo; Cáceces, Lucas Halter, Zé Marcos e Maykon; Baralhas, Willian e Ronald; Lucas Braga, Renato Kayzer e Osvaldo. Técnico: Fábio Carille.

PALMEIRAS: Weverton (Marcelo Lomba); Marcos Rocha, Gustavo Gómez (Benedetti), Micael e Vanderlan; Emiliano Martínez, Allan e Raphael Veiga; Facundo Torres, Luighi e Flaco López. Técnico: Abel Ferreira.

Árbitro: Davi De Oliveira Lacerda (ES)

Assistentes: Victor Hugo Imazu dos Santos (PR) e Douglas Pagung (ES)

VAR: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho (RJ)

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.