Athletico x Paysandu: onde assistir, escalações e arbitragem

Depois de sair atrás nas oitavas de final da Copa do Brasil, o Athletico encara o Paysandu em busca da reabilitação na Série B. A partida acontece no início da noite deste domingo (03), na Arena da Baixada, em Curitiba, pela 20ª rodada da competição.

O Furacão não vence há quatro jogos no torneio e ocupa a 12ª colocação na tabela, com 25 pontos. Já o Papão, que ainda não perdeu desde a chegada de Claudinei Oliveira, está dentro da zona de rebaixamento, com 20 pontos, na 18ª colocação.

Na última rodada, as duas equipes empataram. O Rubro-Negro vencia o América Mineiro até o minuto final, quando sofreu o empate de pênalti. Já o Paysandu ficou no 1 a 1 contra o Athletic, dentro de casa. O Furacão ainda entrou em campo no meio da semana, quando perdeu para o São Paulo, pela Copa do Brasil.

Onde assistir

A partida terá transmissão exclusiva do serviço de streaming Disney+.

Como chega o Athletico

Com o foco na reabilitação na Série B, o Rubro-Negro começa o returno com o foco total no sonho, distante, do acesso. Depois de entrar com um time misto contra o São Paulo, Odair Hellmann deve promover os retornos de Mendoza, Zapelli e Viveros ao time titular. Além disso, o zagueiro Aguirre, poupado contra o Tricolor, pode retornar à equipe, assim como Léo Derik.

Como chega o Paysandu

O Papão vai a Curitiba com uma sequência invicta de oito jogos e com uma boa recordação da capital paranaense. Na última vez que a equipe esteve na cidade, o Bicolor goleou o Coritiba por 5 a 2. Na briga para deixar a zona de rebaixamento, o Paysandu conta com os retornos do zagueiro Novillo e do volante Leandro Vilela, que estavam suspensos na partida contra o Athletic. Por outro lado, Claudinei Oliveira não contará com o atacante Marlon, que recebeu o terceiro amarelo contra o clube mineiro.

ATHLETICO X PAYSANDU

Campeonato Brasileiro Série B – 20ª rodada

Data e horário: 03/8/2025 (domingo), às 18h30 (de Brasília)

Local: Arena da Baixada, Curitiba (PR)

ATHLETICO: Santos; Belezi, Aguirre (Habraão) e Léo; Riquelme, Benavídez (Léo Derik), Patrick, Mendoza e Fernando; Zapelli e Viveros. Técnico: Odair Hellmann.

PAYSANDU: Gabriel Mesquita; Bryan Borges, Thalisson Gabriel, Novillo e Reverson; Leandro Vilela, Ronaldo Henrique e Denner; Vinni Faria, Diogo Oliveira e Garcez. Técnico: Claudinei Oliveira.

Árbitro: Andre Luiz Skettino Policarpo Bento (MG)

Assistentes: Felipe Alan Costa de Oliveira (MG) e Henrique Neu Ribeiro (SC)

VAR: Diego Pombo Lopez (BA)

