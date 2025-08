Luciano Juba analisa empate do Bahia e destaca: ‘Melhor um ponto do que nenhum’

O Bahia ficou no empate sem gols contra o Sport neste sábado (2), na Ilha do Retiro, pela 18° rodada do Campeonato Brasileiro. Assim, o lateral do Tricolor Baiano, Luciano Juba, lamentou a falta de gols da equipe, mas destacou que é melhor conquistar um ponto do que não pontuar.

“Jogo muito difícil, a gente sabia que independente da situação que o Sport está, é uma boa equipe, vem fazendo bons jogos, mas não têm tido o resultado que eles querem. A gente fez um bom jogo, lutamos do começo até o fim, infelizmente não conseguimos fazer o gol. A gente queria o triunfo para pontuar melhor, mas tenho certeza que esse ponto será muito importante para nós. Se não dá para ganhar, não pode perder. É melhor um ponto do que nenhum”, disse.

Depois de deixar o Sport, em 2023, Luciano Juba reencontrou o clube na Ilha do Retiro pela primeira vez. Aliás, ele foi vaiado em todos os toques na bola. No entanto, teve a oportunidade de fazer o gol da vitória do Bahia no segundo tempo, mas parou na defesa do goleiro Gabriel.

Com o resultado, o Tricolor Baiano pontuou pela sexta vez seguida na competição, uma vez que somou quatro vitórias e dois empates nas últimas partidas. Assim, chegou a 29 pontos e segue na quarta posição. No entanto, pode deixar o G-4 ainda nesta rodada, em caso de vitórias do Bragantino e Botafogo. O próximo compromisso é contra o Fluminense, na Casa de Apostas Arena Fonte Nova, no sábado (9), pela 19° rodada do campeonato.

