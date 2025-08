??nibus com torcedores do Bahia tomba a caminho do Recife

Acidente com ônibus que levava torcida organizada do Bahia até Recife - (crédito: PRF)

Um ônibus com cerca de 50 torcedores organizados do Bahia tomtou por volta das 12h deste sábado (2), no km 138 da BR-101, na altura da cidade de Ribeirão (PE), a cerca de 3h30 do Recife. Até a publicação desta reportagem, cerca de dez pessoas ficaram feridas.

Vale lembrar que os tricolores estavam a caminho da Ilha do Retiro, onde o Tricolor empatou em 0 a 0 com o Sport, nesta tarde, pela abertura da 18ª rodada do Brasileirão. De acordo com as autoridades, os feridos foram levados para hospitais nas cidades de Cabo de Santo Agostinho e Escada, ambas em Pernambuco. Aliás, a Polícia Rodoviária Federal informou ainda que recebeu relatos de que o motorista dormiu ao volante.

Ainda de acordo com a PRF, o veículo estava com a licença vencida há três anos. Assim, o ônibus foi recolhido pela Polícia e está no pátio do órgão no Recife. Não há informações se os demais torcedores conseguiram chegar à Ilha do Retiro.

Com o empate em 0 a 0, o Bahia chegou ao sexto jogo de invencibilidade no Brasileirão-2025 e está em quarto lugar, com 29 pontos, a sete do líder Flamengo. Ambos, porém, têm 16 jogos. O Sport, por sua vez, segue isolado na lanterna, com apenas seis pontos e nenhuma vitória. O Leão, portanto, caminha a passos largos para a Série B de 2026.

