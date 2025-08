Em três competições, Cuca afirma rodízio no Atlético contra o Bragantino - (crédito: Pedro Souza / Atlético)

O Atlético Mineiro vai ter um time misto contra o Bragantino neste domingo (3), pela 18° rodada do Campeonato Brasileiro. O técnico Cuca confirmou um rodízio na equipe visando as competições que o Galo disputa nesta temporada.

Assim, o treinador planeja dar oportunidade para outros jogadores do elenco. Além disso, ele comentou a importância de não perder nenhum jogador por lesão.

“Vamos, sem dúvida nenhuma, fazer um rodízio dentro do necessário, um controle de carga, que é feito com a fisiologia e preparação física. Conversando com os jogadores. Vamos oportunizar outros atletas. A gente vai fazer o melhor possível para não perder jogador também machucado. O prejuízo é maior nesse caso”, disse.

Dessa forma, uma das trocas que deve acontecer é na lateral-direita. Saravia deixou o último confronto com dores na panturrilha após uma pancada. Natanael, portanto, deve ganhar a posição.

Na última semana, o Atlético entrou em campo por três competições diferentes: contra o Bucaramanga, pela Sul-Americana, onde a partida foi para os pênaltis. E os dois confrontos contra o Flamengo, pelo Brasileiro e pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil, ambos como visitante.

