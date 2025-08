Flamengo anuncia contratação do meia Carrascal

O Flamengo anunciou, neste sábado (2), a contratação do colombiano Jorge Carrascal, após a liberação de um documento do Dínamo de Moscou O meia de 27 anos, primeiro reforço fechado nesta janela e que já está no Rio de Janeiro desde a última quarta-feira, assinou vínculo por quatro anos. Ele usará a camisa de número 15 e assinou contrato de quatro anos.

O acerto entre os brasileiros e russos ocorreu há dez dias, quando o Rubro-Negro aceitou desembolsar de 12 milhões de euros (R$ 77 milhões).

Com a chegada do novo reforço, o uruguaio Arrascaeta passará a ter uma “sombra”, visto que sofreu com problemas físicos nas últimas temporadas em razão da sequência de jogos e da ausência de um reserva.

O atraso no envio do último documento assinado pelo Dínamo, contudo, impediu a regularização a regularização do atleta até o encerramento do expediente da CBF nesta semana. Desse modo, Carrascal não está apto a estrear contra Ceará ou Atlético, os próximos adversários da equipe de Filipe Luís.

??Pra quem duvidou, escreve com o adm: Carrascal no Mengão Carrascal no Mengão Carrascal no Mengão Carrascal no Mengão Carrascal no Mengão Carrascal no Mengão Carrascal no Mengão Carrascal no Mengão Carrascal no Mengão Carrascal no Mengão Carrascal no Mengão Carrascal no Mengão… pic.twitter.com/lR9BXthyzH — Flamengo (@Flamengo) August 2, 2025

Jorge Carrascal apareceu para o futebol no Millonarios e chegou a ter uma rápida passagem pela equipe B do Sevilla antes de seguir para o Karpaty, da Ucrânia. Em seu currículo, constam ainda passagens por River Plate e CSKA Moscou antes da transferência para o Dínamo.

Nome certo nas últimas convocações da seleção colombiana, Carrascal disputou 35 partidas no futebol russo na última temporada, com oito gols e três assistências.

Com o anúncio, o Flamengo chega a quatro reforços após o Mundial de Clubes. Antes do colombiano, o clube contratou o lateral-direito Emerson Royal, o meia Saúl Ñíguez e o atacante Samuel Lino.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.