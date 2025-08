Amanda Gutierres em dose dupla: campeã e artilheira da Copa América

A atacante Amanda Gutierres manteve a escrita e voltou a marcar um gol na Copa América. Desta vez, na final contra a Colômbia, no Estádio Casablanca, em Quito, no Equador. Assim, ela somou 6 gols e 6 jogos e conquistou, além do título americano, o prêmio de artilheira da competição. Após o jogo, disputado minuto a minuto até as cobranças de pênaltis, neste domingo (2/8), Amanda ressaltou a importância da disputa para a valorização do futebol feminino.

“Acho que a tendência é de o futebol crescer e ser mais disputado. Todo mundo que estava aqui merecia uma partida dessa. O povo compara muito com a Euro feminina, mas olha a final de Copa América como foi, o nível que foi , o que falta é um pouco a responsabilidade e ajuda da Conembol”, disse.

Emocionada com a vitória, Amanda elogiou a equipe brasileira e também parabenizou as adversárias.

“Parabéns a todo mundo pela final, parabéns à Colômbia também, e tô muito feliz”, comemorou.

Camisa 9 elogia Arthur Elias

Amanda enalteceu o trabalho do treinador Arthur Elias. Inclusive, na preparação para a final, o técnico havia destacado o trabalho da parte psicológica e emocional das atletas. Assim, procurou aliviar a pressão de um jogo que costuma mexer com os nervos. E esse mexeu mesmo. Foi preciso chegar à disputa alternada de pênaltis para que a Seleção se sagrasse campeã.

“O trabalho do Arthur (Elias) tem aquela mentalidade de nunca desistir, independentemente de tomar gol , é um orgulho pro Brasil, significa muito pros brasileiros”, disse Amanda, referindo-se ao fato de que a Colômbia abriu o placar, mas o Brasil conseguiu tirar a diferença.

E ela acrescentou:

“Todo título significa muito, ainda mais com a Seleção”, disse, festejando o título de forma emocionada.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.