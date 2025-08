Everaldo decide novamente, e Fluminense vence o Grêmio

Assim como já havia feito contra o Inter, o atacante Everaldo decidiu novamente e marcou o gol da vitória do Fluminense sobre o Grêmio por 1 a 0, no Maracanã, neste sábado (2). O camisa 9, no entanto, volta para casa também com um pênalti perdido, o que poderia ter dado mais tranquilidade ao Flu.

Assim, o Fluminense volta a vencer no Brasileirão após quatro derrotas seguidas (Cruzeiro, Flamengo, Palmeiras e São Paulo). Dessa forma, subiu para o oitavo lugar, com 23 pontos em 16 jogos (a rodada em curso é a 18). Já o Grêmio está em 14º, com 20 pontos.

O Fluminense volta a campo agora na próxima quarta-feira (6), às 21h30, pela volta das oitavas de final da Copa do Brasil, no Maracanã. Na ida, vale lembrar, o Flu fez 2 a 1. Já no sábado (9), o Tricolor visita o Bahia, novamente pelo Brasileirão. Pelo outro lado, o Grêmio, que disputa só o Campeonato Brasileiro, terá uma semana de preparação até receber o lanterna Sport no domingo (10), às 20h30.

Grêmio começa melhor, mas Everaldo toma conta do jogo

O Grêmio teve a primeira e última grande oportunidade no primeiro tempo aos 8 minutos, quando Alysson desarmou Martinelli, avançou para o ataque e chutou cruzado da entrada da área. Por pouco, não foi gol. Dali em diante, só deu Fluminense, principalmente com Everaldo. O centroavante desperdiçou duas chances de cabeça, ambas nascidas em cruzamentos de Serna, aos 15 e aos 18.

Os dois técnicos mudaram alguns posicionamentos de jogadores ainda no primeiro tempo. Renato Gaúcho inverteu Keno e Serna, enquanto Mano Menezes mexeu nas funções de Alysson, Riquelme e Pavón. Apesar das modificações, o Tricolor manteve a superioridade e quase marcou com Manoel, de cabeça, aproveitando falta cobrada por Keno.

Aliás, o Fluminense abriu o placar com outra jogada aérea, mas com o pé de Everaldo. Aos, 43 Guga cobrou escanteio, Wagner Leonardo afastou, a bola voltou para o lateral, que lançou de cabeça para o centroavante estufar as redes.

O Grêmio voltou do intervalo com duas substituições, que logo surtiram efeito. Aos 9, Braithwaite invadiu a área e exigiu boa defesa de Fábio. Três minutos mais tarde, Riquelme cobrou falta, e Wagner Leonardo cabeceou com certo perigo.

Aos poucos, porém, o Fluminense retomou o protagonismo do jogo. Aos 22, Lima puxou contra-ataque e acionou Everaldo, que fez linda jogada individual e quase marcou o segundo. Cinco minutos depois, Dodi chutou a canela de Canobbio dentro da área. Pênalti, portanto. Everaldo, entretanto, chutou na trave. Cano entrou no fim e ainda teve boa chance.

FLUMINENSE X GRÊMIO

Brasileirão-2025 – 18ª rodada

Data e horário: 02/08/2025, às 16h (de Brasília)

Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)

Público presente: 17.015

Público pagante: 15.344

Renda: R$692.951,50

Gol: Everaldo, aos 44’1º T (1-0)

FLUMINENSE: Fábio; Samuel Xavier, Manoel, Thiago Silva e Guga; Martinelli, Hércules (Thiago Santos – intervalo) e Ganso (Lima, aos 21’2ºT); Serna (Riquelme Felipe, aos 38’2ºT), Keno (Canobbio, aos 20’2ºT) e Everaldo (Cano, aos 38’2ºT) Técnico: Renato Gaúcho

GRÊMIO: Tiago Volpi; João Lucas (Camilo – intervalo), Wagner Leonardo, Kannemann e Lucas Esteves; Dodi, Villasanti (Edenilson – intervalo) e Riquelme (Aravena, aos 21’2ºT); Alysson (Jardiel, aos 38’2ºT), Braithwaite e Pavón (Cristaldo, aos 21’2ºT) Técnico: Mano Menezes

Árbitro: Lucas Paulo Torezin (PR)

Assistentes: Rafael Trombeta (PR) e Andrey Luiz de Freitas (PR)

VAR: Rodolpho Toski Marques (PR)

Cartões amarelos: Samuel Xavier (FLU); João Lucas, Lucas Esteves, Kannemann e Mano Menezes (GRE)

Cartões vermelhos: –

