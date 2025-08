Edenilson cobra postura do Grêmio: ‘Não pode ser só depois que toma o gol’

O volante Edenilson fez uma forte cobrança ao time do Grêmio. A fala do jogador veio logo após a derrota por 1 a 0 para o Fluminense. O jogo ocorreu na noite deste sábado (2), no Maracanã. Para o experiente meio-campista, a equipe só reagiu na partida depois de sofrer o gol. Ele, então, pediu uma mudança de atitude e mais imposição desde o início dos confrontos.

A principal crítica do jogador, de fato, foi sobre a postura da equipe. Ele lamentou que o time só tenha começado a jogar de verdade após estar em desvantagem.

“A nossa postura tem que ser sempre essa. Não depois que toma o gol”, disse Edenilson. “A gente tem que acertar mais isso, se impor desde o começo do jogo. É o que o Mano tem tentado corrigir”, completou.

A análise do jogador, aliás, reflete exatamente o que aconteceu em campo. O Fluminense marcou o único gol da vitória ainda no primeiro tempo com Everaldo. O Grêmio, por sua vez, só conseguiu criar boas oportunidades de gol depois. Apesar da melhora na segunda etapa, o time gaúcho não conseguiu buscar o empate no placar.

Edenilson faz análise de erros

Edenilson também apontou o erro que originou o resultado negativo no Rio. Para ele, o gol sofrido não foi um lance isolado ou de acaso. O volante classificou a jogada como um erro de todo o sistema da equipe.

“O lance do pênalti é isolado. O lance do gol é uma falha coletiva”, afirmou o jogador, diferenciando os tipos de erro.

Apesar das duras críticas, o jogador viu um lado positivo na reação demonstrada. Por fim, ele acredita que a equipe mostrou sua capacidade na parte final do jogo. A meta, segundo ele, é manter esse mesmo nível por mais tempo.

“A gente tem que jogar, criar oportunidades, igual a gente fez”, finalizou Edenilson, pedindo mais consistência ao time.

