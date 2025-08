Renato defende time e cita desgaste: ‘O Fluminense anda bem demais’

Treinador triunfou sobre seu ex-clube - (crédito: Foto: Lucas Merçon / Fluminense F. C.)

O técnico Renato Gaúcho fez um longo desabafo após a vitória do Fluminense. O time venceu o Grêmio por 1 a 0, no Maracanã, neste sábado (2). O treinador, contudo, citou o enorme desgaste do elenco como um grande problema. Ele defendeu o atacante Everaldo, que marcou o gol mas perdeu um pênalti. Além disso, o comandante deixou em aberto a situação de Thiago Silva para a decisão de quarta-feira (6).

O autor do gol da vitória, Everaldo, também desperdiçou uma cobrança de pênalti. Renato Gaúcho, no entanto, saiu em defesa de seu jogador. O técnico elogiou a confiança do atleta para assumir a responsabilidade da cobrança.

“Ele bateu pela confiança… O mais importante foi a personalidade dele. Fez mais um gol e nos deu a vitória”, afirmou Renato.

O treinador, de fato, também fez mistério sobre a situação de dois titulares. O zagueiro Thiago Silva e o volante Hércules saíram com problemas físicos. Questionado sobre eles, Renato evitou dar uma resposta definitiva sobre o próximo jogo.

“Não dá para dar um diagnóstico agora porque é precipitado (…) Vamos aguardar a palavra do departamento médico”, disse.

Renato disseca a vitória do Flu

Sobre a partida, o comandante elogiou a forte marcação imposta pelo adversário. Ele destacou que foi um jogo de poucas oportunidades para os dois lados.

“Um jogo bastante pegado, disputado, característica das equipes do Sul. Mas o Fluminense também brigou o tempo todo. Sabíamos que era mais um jogo de poucas oportunidades, tínhamos que aproveitá-las e aproveitamos”, avaliou.

O ponto alto da coletiva, contudo, foi o seu desabafo sobre o calendário. O técnico pediu uma análise mais aprofundada sobre o cansaço de seu grupo:

“Eu só peço que analisem o desgaste que o grupo do Fluminense vem tendo. As lesões estão aparecendo. Eles são seres humanos e estão bem fisicamente. É a mesma coisa que você jogar uma pelada a cada três dias. Quem aguenta?”

Por fim, o treinador fez um elogio contundente ao seu elenco. Ele acredita que, diante de todos os problemas, o desempenho recente é excelente. A equipe, segundo ele, tem superado todas as expectativas.

“E eu vou falar: o Fluminense anda bem demais por todos esses problemas que estamos passando”, finalizou Renato Gaúcho.

