Mano faz crítica após derrota do Grêmio: ‘Jogador de meio milhão tem que jogar marcado’

O técnico Mano Menezes não poupou críticas ao time do Grêmio. A dura análise do treinador veio após a derrota por 1 a 0 para o Fluminense. O jogo ocorreu na noite deste sábado (2), no Maracanã. O comandante, inclusive, classificou os erros capitais da equipe como “ridículos”. Ele, por fim, cobrou mais coragem de seus atletas, com frases bastante fortes.

O comandante gremista, de fato, ficou muito irritado com as falhas da equipe. Ele foi taxativo ao classificar o gol que decidiu a partida no Rio de Janeiro.

“Nós sofremos um gol ridículo, para o nosso nível é inaceitável”, disse Mano. “O pênalti que nós cometemos podemos colocar no mesmo adjetivo”, completou, criticando outro erro grave do time.

Além dos erros técnicos, o treinador cobrou uma mudança de postura do time. Ele sentiu que a equipe precisava de mais personalidade para jogar com a bola.

“A gente precisa ter coragem para jogar na Série A. O adversário também tem dificuldade para jogar e joga”, afirmou o experiente treinador gremista.

Mano Menezes faz cobrança contundente

A cobrança de Mano, contudo, subiu ainda mais de tom ao falar dos salários. Ele acredita que o alto investimento feito nos jogadores precisa ter um retorno em campo. O recado para o elenco, então, foi bastante direto e contundente.

“Jogador de meio milhão de reais tem que jogar marcado, né? A gente sempre fala isso. É a Série A, é a exigência da Série A”, cobrou.

A derrota, em resumo, mantém o Grêmio na parte de baixo da tabela. O time gaúcho segue com 20 pontos, na 14ª colocação do Brasileirão. As duras palavras do técnico, portanto, servem como um grande alerta geral. A equipe, enfim, precisará mostrar uma nova atitude nos próximos jogos da competição.

