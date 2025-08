Arthur Elias dá honra a Marta em seu primeiro título na Seleção feminina: ‘Iluminada’

“A história do jogo tornou essa conquista para mim mais especial ainda. Ver as jogadoras com emoção no final do jogo, e o que aconteceu com a Marta hoje, que representa tudo do nosso futebol brasileiro. Eu sou privilegiado de viver isso e encorajar as jogadoras para que a gente consiga chegar bem preparado em 2027. Estou muito emocionado e bem confiante”, iniciou.

O enredo da decisão teve o Brasil três vezes em desvantagem do placar, com Marta responsável por salvar a equipe da derrota com um golaço aos 50 minutos do segundo tempo. Coube à própria craque colocar as brasileiras na frente no primeiro tempo da prorrogação, apesar de as colombianas chegarem ao empate que forçou a disputa nos pênaltis.

Ao ser perguntado na entrevista coletiva sobre qual gol mereceu maior comemoração, Arthur Elias responde de forma óbvia e enalteceu a camisa 10 da Canarinho:

“O gol da Marta, claro, que levou o jogo para a prorrogação, um gol iluminado. Ela é iluminada, ela é a rainha”.

Marta, aliás, entrou na final somente aos 36 minutos da segunda etapa e ainda assim se tornou o grande nome da partida, apesar de parar na goleira Kathe Tapia em sua cobrança na série alternada de pênaltis. Contudo, Johnson e Luany converteram suas batidas marcaram, e a goleira Lorena defendeu a cobrança de Carabalí, assegurando o nono troféu de Copa América para as brasileiras.

O comandante brasileiro citou a falha de Marta como um exemplo da importância do coletivo.

“Quando ela errou o pênalti, tinham outras jogadoras para levar o Brasil ao título, e sempre se tratou disso no futebol feminino, nunca foi só a Marta, e ela nunca quis isso. E conviver com ela é algo impressionante, a humildade, o companheirismo, a qualidade”, afirmou.

“O futebol mundial tem na Marta seu maior ícone, ela é histórica, mas é um jogo coletivo. Por muitos anos, ficou muito pesado para ela ter essa responsabilidade de mudar o futebol feminino do Brasil, e não se trata disso, e sim de investimento e respeito, e dentro de campo não é diferente. Elas estão sempre juntas, e outras jogadoras bateram muito bem o pênalti, a nossa goleira é iluminada, também vive um grande momento. É a história de cada uma, mas que se unem dentro de campo”, encerrou.

