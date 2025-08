Son se emociona em despedida no Tottenham

Na despedida de Son, o Tottenham empatou com o Newcastle por 1 a 1, neste domingo (3), em amistoso na Coréia do Sul. Na sua terra natal, o atacante sul-coreano se emocionou no último jogo com a camisa do time londrino. Assim, chegou a chorar e recebeu apoio dos seus companheiros e até dos jogadores da equipe adversária.

Son começou a partida como titular e deixou o gramado aos 19 minutos do segundo tempo. O atacante sul-coreano saiu ovacionado e foi ovacionado de pé pelos torcedores. Afinal, além de ídolo do Tottenham, também é do seu próprio país. Ainda no gramado, os jogadores dos dois times fizeram um corredor em sua saída do gramado.

Do lado de fora do campo, Son abraçou os jogadores que estavam no lado de fora e membros da comissão técnica, assim como funcionários. Depois, portanto, assistiu o restante da partida no banco de reservas.

Son, de 33 anos, decidiu deixar o Tottenham na temporada 2025/26. Contratado em 2015, o sul-coreano entrou para a história do clube londrino com 455 jogos, 73 gols e 101 assistências. Além disso, conquistou o título da Liga Europa em 2024/25.

Em campo, Tottenham e Newcastle empataram por 1 a 1. Os Spurs abriram o placar aos quatro minutos, com Brennan Johnson, após erro do Newcastle na saída de bola. Contudo, apesar do gol, o Newcastle tinha o controle das ações e chegou ao empate aos 38 minutos, com Barnes.

