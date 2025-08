CEO de patrocinadora do Palmeiras revela o que motivou acerto e avalia primeiro ano de parceria

O Palmeiras mudou de patrocinador master a partir de janeiro deste ano com a entrada da Sportingbet em substituição à Crefisa/FAM, que estampou as marcas no uniforme do clube por dez anos. Em entrevista ao podcast “Sports Value Market”, Antonio Forjaz, CEO da casa de apostas, revelou o motivo pelo qual se deu o acerto e como tem sido a relação entre as partes neste primeiro ano de parceria.

“Houve diversas ativações durante o Mundial de Clubes, e entendemos que o Palmeiras foi um parceiro muito bem escolhido, o projeto esportivo do Palmeiras é muito forte. É um time muito competente, profissional, lidamos bem uns com os outros, até agora tem sido um prazer”, iniciou ele.

Em seguida, o empresário contou o que mais o impressionou no clube paulista antes do fechamento do negócio.

“Eu, por exemplo, fiquei altamente impressionado com o CT do Palmeiras. Vejo quanta intencionalidade tem no Palmeiras de estar à frente da inovação no projeto esportivo. Falamos com os times e vimos que ali tem uma preocupação com o negócio e com o fã que é muito séria”.

Parceria entre Palmeiras e patrocinadora é de três anos

De origem portuguesa, Forjaz usou tom moderado ao ser perguntado se assinaria contrato com um clube que não cumpre rigorosamente em dia suas obrigações financeiras, evitando qualquer tipo de polêmica.

“Eu te devolvo com uma pergunta: você faria um podcast com uma marca que você soubesse que não pagasse as contas? Não somos auditores de time, mas temos um conhecimento básico da seriedade dos clubes”, encerrou.

O vínculo entre Palmeiras e seu patrocinador master tem validade de três anos, com opção de renovação por mais um., com o pagamento de R$ 100 milhões fixos por temporada ao clube, com correção conforme a inflação. Entretanto, o acerto estabelece cláusulas que podem alavancar bônus ao Verdão, o que poderia elevar o valor anual à casa de R$ 170 milhões.

