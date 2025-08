Ceará x Flamengo, AO VIVO, Com a Voz do Esporte, às 17h

Neste domingo, 3/8, Ceará e Flamengo se enfrentam, às 18h30 (de Brasília), pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Vozão chega com a moral alta após vencer o Cruzeiro no Mineirão e ocupa a nona posição, com 21 pontos. Já o Rubro-Negro venceu os três últimos jogos pela competição e é o líder isolado, com 36 pontos. No entanto, a equipe de Filipe Luís perdeu para o Atlético, pelo jogo de ida das oitavas da Copa do Brasil.

A Voz do Esporte preparou uma transmissão pra lá de especial para este duelo em Fortaleza. A transmissão começa às 17h (deBrasília) com o tradicional esquenta que te coloca dentro do estádio. E assim que a bola rolar, Aldo Luiz está na narração.

Aldo Luiz narra este duelo do líder Flamengo contra o Ceará. Mas a transmissão da Voz do Esporte ainda conta com Henrique Neves nos comentários e Christopher Henriques nas reportagens. Para não perder nada deste jogão, clique na arte acima a partir das 17h.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.