Com Kannemann suspenso, Grêmio deve apostar em estreia de Balbuena

O Grêmio terá o desfalque do zagueiro Kannemann na próxima rodada do Campeonato Brasileiro. Com o terceiro cartão amarelo na derrota para o Fluminense no Rio de Janeiro, o xerife argentino abre brecha para a estreia de Balbuena frente ao Sport, no próximo domingo (10), na Arena.

Apresentado na última semana, o defensor paraguaio já estava nos planos do técnico Mano Menezes para estrear no duelo em Porto Alegre. “Temos jogado com dois zagueiros canhotos e, lógico que, zagueiro canhoto pela direita vai ter mais dificuldades para construir do que do lado certo, mas foi necessário fazer isso. A equipe ganhou mais solidez defensiva com esta forma de jogar, mas quando a gente consegue colocar um zagueiro destro, como fizemos com Gustavo Martins recentemente, a gente vê a diferença de uma jogada mais rápida”, ressaltou Mano após o revés por 1 a 0 no Maracanã.

Balbuena chegou ao Tricolor Gaúcho sem custos, visto que estava livre no mercado após encerramento do vínculo com o Dínamo Moscou. Sua chegada, aliás, atende a uma necessidade de reforço no lado direito da zaga.

A atual dupla de zaga gremista tem Kannemann e Wagner Leonardo, já que Geromel se aposentou e Jemerson acumula más atuações. Além disso, Mano precisará de uma solução para a lateral direita, visto que João Lucas sofreu lesão muscular, e o volante Camilo foi improvisado. Por outro lado, o lateral-esquerdo Marlon e o atacante Cristian Olivera cumpriram suspensão neste fim de semana e voltam a ficar à disposição.