Internacional x São Paulo, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 19h

Internacional e São Paulo fazem um clássico nacional neste domingo (03/8), às 20h30, no Beira-Rio, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Colorado é o 10° colocado, com 21 pontos e não perde há quatro rodadas, mas vem de uma derrota dolorosa em casa para o Fluminense, no meio de semana, pela Copa do Brasil. Por outro lado, o Tricolor Paulista vem em ascensão, já que são quatro vitórias seguidas, sendo três pelo Brasileiro e uma arrancada até a oitava posição, com 22 pontos somados.

Este jogaço que fecha o domingão de jogos pela Série A do Brasileiro terá uma cobertura cinco estrelas da Voz do Esporte. A Jornada Esportiva começa às 19h (de Brasília), com o brilhante César Tavares. Ele, que é bicampeão do prêmio Aceesp, estará também na narração. Ai, Meu Coração!

A transmissão da Voz do Esporte para este grande clássico brasileiro ainda conta com os comentários de João Miguel Lotufo e as reportagens de Caio Vilela. Clique na arte acima, a partir das 19h, e não perca nada deste Inter x São Paulo.

