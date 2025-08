Em transação recorde, clube da MLS se acerta com Tottenham por Son

Depois da impactante notícia de que o atacante sul-coreano Heung-Min Son não será mais jogador do Tottenham, a sequência de eventos deve seguir surpreendendo o mundo do futebol. Ao menos, de acordo com informação divulgada pelo portal GiveMe Sport.

O veículo em questão aponta que o Los Angeles FC, da Major League Soccer (MLS), está perto de formalizar a contratação do atleta asiático de 33 anos por uma quantia recorde na organização norte-americana. Isso porque, para contratá-lo junto aos Spurs, o valor da transação pode chegar a 26 milhões de dólares, algo que equivale a R$ 144,1 milhões na cotação de momento.

No aspecto verbal, todas as partes estão devidamente alinhadas para a chegada de Son no futebol dos Estados Unidos. Não por acaso, neste domingo (3), ele participou de uma emocionante despedida justamente na capital de seu país, Seul. Na partida amistosa em questão, o Tottenham empatou em 1 a 1 com o Newcastle.

Na programação de momento, sabe se apenas que o ídolo do clube britânico vai passar alguns dias no seu país antes da devida formalização dos termos junto ao Los Angeles FC. Com isso, soa como pouco provável que ele faça a estreia já no próximo compromisso dos comandados de Steve Cherundolo, diante do Tigres, pela Leagues Cup. A saber, o duelo em questão ocorre na terça-feira (5), às 23h30 (de Brasília), no BMO Stadium.

