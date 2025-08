Gaby Tomé tem ‘volta dos sonhos’ no Corinthians após lesão

Gaby marcou no primeiro tempo do clássico vencido por 3 a 0 - (crédito: Foto: Igor Garcia)

Não foi apenas na Copa do Brasil que o Corinthians levou a melhor no clássico diante do Palmeiras. Afinal, no confronto de ida, pelas oitavas de final do Brasileirão Feminino Sub-20, o Timão foi avassalador ao fazer 3 a 0 no seu arquirrival. A saber, o confronto aconteceu na Fazendinha.

Na partida em questão, um nome teve motivo ainda mais especial para celebração, caso da meio-campista Gaby Tomé. Isso porque a atleta de 19 anos está voltando de lesão e colaborou com o grande triunfo com um dos tentos do Alvinegro.

Não por acaso, depois do confronto, Gaby tratou de destacar a mistura de sentimentos bons compostos tanto por seu retorno como pelo tento feito em um compromisso de tamanha importância:

“Marcar em um derby, depois de um tempo afastada por lesão, foi muito especial para mim. Voltar, ajudar a equipe e sentir novamente essa energia em campo é uma sensação única e ainda mais em um clássico com tanta importância. Tenho que somente agradecer à Deus porque só ele sabe o quanto sonhei com esse momento.”

Se voltando para a disputa em si, Gaby Tomé sabe da relevância de ter conseguido uma vitória deste tamanho pensando na classificação para as quartas de final. Todavia, sem deixar de pontuar que o momento é de manter a seriedade para o compromisso de volta, na próxima quinta-feira (7), na Arena Barueri.

“Para o jogo de volta, a expectativa é a melhor possível. Sabemos do peso da partida e da responsabilidade que temos então é foco total. Conseguimos uma vantagem nos primeiros noventa minutos muito importante, mas ainda temos um outro jogo e a vontade de vencer vai ser ainda maior. Acredito que nesse período a gente precisa trabalhar ainda mais a parte coletiva, ajustar detalhes táticos e manter a intensidade do começo ao fim”, concluiu a meio-campista do Corinthians.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.