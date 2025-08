Cruzeiro faz primeiro tempo de gala, bate Botafogo no Rio e seca Flamengo por liderança

O Cruzeiro mostrou força no Nilton Santos e, com um primeiro tempo de gala, venceu por 2 a 0 o Botafogo na tarde deste domingo (3), pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. Christian e Matheus Pereira anotaram os gols no Rio de Janeiro. Além de voltar a triunfar após três jogos, incluindo um pela Copa do Brasil, a Raposa impõe ao Glorioso sua primeira derrota em casa nesta edição. Coincidentemente, o último revés dos cariocas em seus domínios pelo Brasileirão havia sido contra o próprio time mineiro no ano passado.

Com o resultado, o Cruzeiro pula para 37 pontos e passa a secar o Flamengo (36) para ficar na liderança. Para isso, o time carioca não pode superar o Ceará neste domingo, no Castelão. Já o Botafogo estaciona nos 26 somados e aparece em sétimo na tabela.

Cruzeiro tem atuação de gala

O Botafogo chegou a mostrar suas credenciais nos minutos iniciais com duas finalizações de Alex Telles, mas viu o bom momento ruir ao apresentar falhas defensivas. Em uma delas, John fez reposição displicente aos 22 minutos, Matheus Pereira armou a jogada que passou por Kaiki Bruno e terminou em finalização de Cristian, se antecipando a Telles, para abrir o placar. A partir daí, o Botafogo se perdeu e deu espaços para os visitantes construírem ótimas jogadas. Após excelente de Kaio Jorge, coube a Matheus Pereira ampliar a vantagem ao receber com liberdade impressionante – nenhum defensor alvinegro sequer cogitou acompanhar o meia cruzeirense. Os donos da casa chegaram a ter um pênalti anotado em Arthur, mas o VAR anulou a devcisão de campo.

Botafogo com a faca nos dentes, mas não desconta

O Glorioso voltou com a faca nos dentes do intervalo e fez por merecer descontar o placar, muito por conta da entrada de Cuiabano no começo da segunda etapa. Correa também ajudou a dar boa dinâmica até que o time voltou a cometer erros técnicos. Assim, os comandados de Davide Ancelotti não conseguiram balançar a rede de Cássio, que fez duas grandes defesas. No fim, Joaquín Correa chegou com qualidade, e Arthur Cabral pegou sobra após rebatida na zaga, sem sucesso. Danilo, com Cássio já caído, tentou completar para a rede, mas Fabrício Bruno salvou de forma providencial.

BOTAFOGO 0×2 CRUZEIRO

Série A do Brasileiro – 18ª rodada

Data: 3/8/2025

Local: Nilton Santos, Rio de Janeiro (RJ)

Público: 35.126 presentes

Renda: –

Gols: Christian, 22’/1ºT (0-1); -, Matheus Pereira, 40’/1ºT (0-2)

BOTAFOGO: John; Vitinho, Barboza, Kaio Pantaleão (David Ricardo, intervalo) e Alex Telles (Cuiabano, 13’/2ºT); Allan (Newton, 13’/2ºT), Marlon Freitas, Artur (Correa, 13’/2ºT), Savarino e Montoro; Arthur Cabral. Técnico: Davide Ancelotti.

CRUZEIRO: Cássio; William, Fabrício Bruno, Villalba e Kaiki Bruno; Romero, Lucas Silva, Christian (Matheus Henrique, 43’/2ºT) e Matheus Pereira (Eduardo, 42’/2ºT); Wanderson (Marquinhos, 25’/2ºT) e Kaio Jorge (Lautaro Díaz, 47’/2ºT). Técnico: Leonardo Jardim.

Árbitro: Matheus Delgado Candançan (SP)

Assistentes: Alex Ang Ribeiro (SP) e Marcia Bezerra Lopes Caetano (RO)

VAR: Gilberto Rodrigues Castro Junior (PE)

Cartões Amarelos: Barboza, Allan, Correa (BOT); Kaiki Bruno, Christian (CRU)

