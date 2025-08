Com festa de superstar, David Luiz desembarca no Chipre para defender o Pafos

O zagueiro David Luiz desembarcou no Chipre neste domingo, 3/8, para defender o Pafos FC. E com direito a recepção de superstar. Afinal, cerca de 400 torcedores recepcionaram o jogador, que chegou com um boné da equipe e logo ganhou um cachecol dos fãs que se aglomeravam para fotos com o novo ídolo. A imprensa local também compareceu em grande número.

“Esta é uma das maiores contratações, senão a maior da história do futebol cipriota”, publicou o Pafos Net, o maior portal do país. Estamou a chegada de Davis Luiz em sua home, lembrando a importância histórica do zagueiro, que estava no Fortaleza. Mas fez o distrato com o time cearense após 16 jogos e nenhum gol.

Não é para menos. Chipre não figura entre os principais centros do futebol, longe disso. E o Pafos, atual campeão nacional, contratou um jogador que, apesar dos 38 anos, defendeu Benfica, Chelsea, PSG, Arsenal e Flamengo. Além disso, teve passagem de destaque na Seleção Brasileira (57 jogos, três gols e uma Copa).

David Luiz jogará num país dividido. Entenda

David Luiz ora defenderá o atual campeão nacional. Na temporada passada, o Pafos FC conquistou o título pela primeira vez. Vale citar que Chipre vive uma situação singular.

O país tem pouco mais de 9 mil km². Isso é a metade do tamanho de Sergipe, menor estado brasileiro. Mas há dois países lá: Chipre do Norte, de maioria de descendência turca, que fala turco e tem um presidente. É chamada de República Turca de Chipre do Norte. Mas apenas é reconhecido pela Turquia.

E há a República do Chipre, ao sul da ilha, que fala grego e tem um presidente, este recinhecido em todo mundo. A divisão ocorre exatamente onde fica a capital, Nicósia, uma parte turca e outra grega. Mas, para se ter ideia, se você quer passar de um lado para o outro, passa por alfçãndega e tem de mostrar passaporte.

Como não é reconhecido pela ONU e pela Fifa, os times do Chipre turco não jogam o campeonato nacional oficial, apenas os times do lado grego, que têm vagas para a Champions. É o caso do Pafos FC. Como campeão cipriota, está jogando a Champions. Nesta terça-feira, enfrenta o Dínamo de Kiev, na Polônia (a equipe ucraniana, por causa da guerra com a Rússia, manda seus jogos na Polônia vizinha). O jogo será pela terceira fase eliminatória e o Pafos, que eliminou o Maccabi Tel-Aviv na rodada passada, tem a vantagem de jogar a volta em casa. Assim, provavelmente este jogo em Chipre deve marcar a estreia de David Luiz.

