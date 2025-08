Carrillo marca no fim, e Corinthians arranca empate com o Fortaleza

O Corinthians conseguiu arrancar um empate em 1 a 1 contra o Fortaleza, neste domingo (03/8), pela 18° rodada do Campeonato Brasileiro. O Leão do Pici abriu o placar aos cinco minutos de partida, com Breno Lopes e segurou o resultado até os acréscimos do segundo tempo. Contudo, nos momentos finais do confronto, Carrilo deixou tudo igual e evitou a derrota alvinegra diante de seu torcedor.

Com o resultado, o Corinthians se manteve na 10° colocação, com 22 pontos, mas podendo ser ultrapassado por outras equipes no decorrer da rodada. Já o Fortaleza chegou aos 15 pontos somados, mas permanecendo na 18° posição e dentro da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro.

Fortaleza abre vantagem no primeiro tempo

O Corinthians, com time reserva pensando no Dérbi contra o Palmeiras, no meio de semana, pela Copa do Brasil, jogou melhor e teve as melhores oportunidades da partida. Contudo, quem abriu o placar foi o Fortaleza. Logo aos cinco minutos, Breno Lopes aproveitou belíssimo lançamento de Matheus Pereira para bater cruzado e passar por Hugo Souza, abrindo o placar na Arena. Após o gol sofrido, os paulistas se lançaram para o ataque, principalmente com Angileri. O lateral-esquerdo teve duas boas chances. Na primeira parou em Vinícius Silvestre, enquanto na segunda oportunidade, carimbou a trave. Depois, Romero teve grande chance dentro da peque na área, mas isolou. O Leão do Pici, por sua vez, também chegou próximo do segundo gol, após André Ramalho quase marcar contra, acertando a trave. Mesmo assim, a equipe nordestina foi para o intervalo com a vantagem.

Corinthians arranca empate no final

Na segunda etapa, o técnico Dorival Júnior colocou em campo seus principais nomes, acionando Yuri Alberto, Garro, Memphis Depay e Matheuzinho. Contudo, quem chegou primeiro foi o Fortaleza com Gustavo Mancha, que parou em boa defesa de Hugo Souza. Após o susto, o Timão voltou a controlar a partida e se mandou atrás do gol de empate. Yuri Alberto teve boa chance, mas se enrolou com a bola, perdeu ângulo e acabou finalizando para fora. Depois, Matheuzinho alçou a bola na área, que passou por Yuri e Depay livres e Tinga, lateral do Leão do Pici, quase marcou contra. Contudo, após tanta pressão, o Alvinegro chegaria ao seu tão buscado gol de empate aos 48 minutos. Justamente com os jogadores que entraram no segundo tempo. Matheuzinho alçou a bola na área, Yuri Alberto cabeceou, mas parou em grande defesa de Vinícius Silvestre. No rebote, Carrilo apareceu para empurrar para as redes e garantir o empate na Neo Química Arena.

CORINTHIANS 1X1 FORTALEZA

Brasileirão-2025 – 18ª rodada

Data e horário: 03/08/2025, às 16h (de Brasília)

Local: Neo Química Arena, São Paulo (SP)

Gol: Breno Lopes, 05’/1º T (0-1); Carrillo, 48/2º T (1-1)

CORINTHINS: Hugo Souza; Félix Torres (Matheuzinho, intervalo), André Ramalho, Cacá e Angileri; Ryan (Rodrigo Garro, intervalo), Charles e Breno Bidon; Dieguinho (Carrillo, 18’/2ºT), Romero (Memphis Depay, intervalo), e Talles Magno (Yuri Alberto, intervalo). Técnico: Dorival Júnior.

FORTALEZA: Vinicius Silvestre; Mancuso (Tinga, 19’/2ºT), Kuscevic, Gustavo Mancha e Diogo Barbosa; Lucas Sasha, Matheus Pereira e Lucca Prior (Emmanuel Martínez, 19’/2ºT); Breno Lopes (Herrera, 31’/2ºT), Deyverson (Lucero, 11’/2ºT) e Marinho (José Welison, 31’/2ºT). Técnico: Renato Paiva

Árbitro: Felipe Fernandes de Lima (MG)

Auxiliares: Guilherme Dias Camilo (MG) e Fernanda Nandrea Gomes Antunes (MG)

VAR: Daniel Nobre Bins (RS)

Cartões amarelos: Lucca Prior e José Welison (FOR)

Cartões vermelhos: –

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.