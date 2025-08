Dorival defende estratégia de poupar titulares do Corinthians: ‘Decisão correta’

Apesar do empate em 1 a 1 com o Fortaleza, na tarde deste domingo (03/8), na Neo Química Arena, o técnico Dorival Júnior manteve firme sua convicção de que fez a escolha certa ao escalar uma equipe alternativa do Corinthians. A decisão teve como objetivo preservar os principais nomes para o decisivo clássico contra o Palmeiras, pela Copa do Brasil, na próxima quarta-feira (06/8).

Durante a etapa final, no entanto, o treinador acionou cinco titulares: Matheuzinho, Carrillo, Garro, Yuri Alberto e Memphis Depay, buscando reverter a desvantagem no placar, que se arrastava desde os cinco minutos do primeiro tempo.

“Eu manteria as decisões que tivemos, foram as corretas. Isso vocês podem ter certeza. É uma diferença grande o atleta se desgastar em 70, 80 minutos, é muito diferente acontecendo em apenas 45 deles”, afirmou Dorival, defendendo a gestão de minutos dos jogadores.

Na avaliação do comandante, um erro pontual custou caro ao time na partida.

“Nós tivemos apenas uma desatenção no primeiro tempo, que nos custou aquilo que seria a construção do resultado. Uma pena isso. Tivemos a maior parte do tempo com o domínio da partida, mas infelizmente o resultado não foi aquilo que gostaríamos, mais uma vez. Acabamos sendo penalizados justamente pela desatenção que houve. Pagamos um preço alto”, completou.

Dorival escalou apenas dois titulares

Dos considerados titulares, apenas o goleiro Hugo Souza e o zagueiro André Ramalho iniciaram entre os 11. Contudo, segundo Dorival, a presença do defensor foi cuidadosamente planejada

“O Ramalho tem capacidade para uma recuperação muito mais rápida. Foi tudo muito bem conversado com ele, busca uma recuperação rápida, tem esse perfil. Não vejo como um problema. Tínhamos vários jogadores voltando de lesão, colocar num jogo como esse, tendo um jogo decisivo daqui a dois dias e meio, já com o desgaste… A decisão foi correta. Alterações são técnicas, e na maioria das vezes a gente procura alternar peças para ter time recuperado, principalmente para uma decisão como a de quarta-feira”, explicou o técnico.

Próximos compromissos do Corinthians

Assim, com o empate, o Corinthians chega a 22 pontos e ocupa momentaneamente a 11ª colocação no Campeonato Brasileiro, com mais partidas disputadas que alguns concorrentes diretos.

Agora, o foco da equipe se volta completamente para o clássico decisivo contra o Palmeiras, às 21h30 de quarta-feira, no Allianz Parque, que definirá uma vaga nas quartas de final da Copa do Brasil. Contudo, pelo Brasileirão, o Timão volta a campo na segunda-feira (11/8), contra o Juventude, fora de casa.

