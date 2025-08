Após derrota do Botafogo, Ancelotti revela conversa com John - (crédito: Foto: Vitor Silva/Botafogo)

O técnico Davide Ancelotti conheceu sua primeira derrota no comando do Botafogo. Foi neste domingo (3/8), para o novo líder do Brasileirão, Cruzeiro, por 2 a 0. Após o jogo, o italiano concedeu entrevista coletiva a jornalistas presentes no Nilton Santos, explicando a situação atual do goleiro John. Além disso, o comandante revelou ansiedade pelo encerramento da janela para não perder mais jogadores.

“A gente tem que ganhar todos os jogos, não podemos ter o privilégio de escolher os jogos. Todas as competições são importantes, da mesma forma temos que jogar todos os jogos da mesma maneira com o nosso jogar e uma boa mentalidade”, disse.

Sobre John, Ancelotti revelou conversa com o atleta, que tem negociação para defender o West Ham (ING). O arqueiro, aliás, falhou no gol inaugural do prélio no Nilton Santos, saindo a bola de maneira precipitada.

“A situação de John é fácil. Conversei com ele. Ele quer jogar pelo Botafogo, até que ele esteja disponível para o Botafogo, ele vai ser o goleiro titular. Então para o próximo jogo também ele está disponível, ele está tranquilo e quer jogar e ele vai jogar”, revelou.

Sobre a derrota, o filho de Carlo Ancelotti foi sucinto. Afinal, o problema, segundo o comandante, foi a atuação ruim na primeira metade do confronto.

“Primeira derrota. Não foi um bom dia para nós. A leitura do jogo é fácil: na primeira parte não fizemos um bom jogo. O Cruzeiro esteve melhor. Depois, a reação que tivemos nos 15 minutos do segundo tempo não foi suficiente para mudar o jogo”, analisou.

Técnico torce por fechamento da janela

Por fim, ele falou sobre o mercado de transferências. Perguntado se teria medo de perder novos atletas para o rico futebol europeu, Ancelotti demonstrou preocupação e ansiedade pelo fechamento da janela.

“Estou desejando que acabe agosto porque é uma boa escola para mim também, é a minha primeira experiência. Já pensava que a adaptação era o mais importante para o treinador. Nesse contexto ainda mais, mas tenho que adaptar. Essa é a realidade, esse é o contexto do futebol brasileiro, porque tem jogadores muito bons e a Europa tem muito dinheiro. Então é normal que os jogadores vão sair. Eu como treinador só tenho que aproveitar dos jogadores que tenho no elenco, que são bons, e procurar fazer, seguramente, melhor que o jogo de hoje”, finalizou.

