Ceará e o líder Flamengo ficam no empate em tarde de casa cheia no Castelão

Flamengo e Ceará empataram em 1 a 1 neste domingo, 3/8, pela 18ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. O jogo no Castelão, casa dos cearenses, contou com o maior público do ano em partidas no Nordeste: 57.887 torcedores. O Flamengo foi bem superior no primeiro tempo, quando saiu na frente com gol de Arrascaeta. Mas, na etapa final, o Ceará voltou melhor e chegou ao empate após uma falha defensiva do Rubro-Negro. Pedro Raul, de cabeça, deixou tudo igual.

O empate manteve o Flamengo na liderança, com os mesmos 37 pontos do Cruzeiro. Mas à frente nos critérios de desempate. Vale lembrar que o Mengo ainda tem um jogo a menos do que a Raposa. Entretanto, o Ceará, com 22 pontos, segue no meio da tabela.

Flamengo abre vantagem no primeiro tempo

Como sempre acontece, o Flamengo teve a bola, com muitos passes, e Jorginho fazendo os melhores lançamentos, com Samuel Lino o mais acionado pela esquerda. Já o Ceará buscou contra-ataques e roubadas de bola. Foi assim que teve a sua chance, com Pedro Henrique ganhando de Alex Sandro, entrando na área, mas chutando para boa defesa de Rossi.

Entretanto, o Flamengo foi quem teve as melhores chances. Plata chutou para ótima defesa de Bruno Ferreira; Bruno Henrique finalizou mal um cruzamento de Samuel Lino; e Arrascaeta cobrou falta com perigo. Aos 36, veio o gol: um lançamento preciso de Léo Ortiz encontrou Plata na área; ele ajeitou de cabeça para Arrascaeta, que pegou de primeira, abrindo o placar e marcando seu décimo gol. Assim, o primeiro tempo terminou com vitória parcial do Flamengo por 1 a 0.

Ceará melhor e empata no segundo tempo

Na volta do intervalo, o Flamengo veio com Saúl na vaga de Arrascaeta, que ganhou um descanso. Já o técnico do Ceará, Léo Condé, colocou Lucas Mugni e Aylon. Mugni ajustou melhor os ataques do Ceará, que quase marcou aos dez minutos. Léo Pereira perdeu uma dividida para Pedro Raul e o lance terminou com Mugni acertando a trave. Na sobra, Aylon completou. Mas para boa defesa de Rossi.

O Flamengo manteve a posse. Samuel Lino deu um bom chute para defesa de Bruno Ferreira. Contudo, o jogo foi bem mais equilibrado. E o Ceará chegou ao empate aos 21 minutos, quando Mugni cobrou escanteio e Pedro Raul ganhou de Alex Sandro no alto para empatar. Rossi, que deveria ter saído do gol no lance, também errou. E por pouco o Ceará não virou, em um novo erro de Rossi, que não fez um bom segundo tempo. Já o Flamengo, mesmo com as alterações — como a entrada de Juninho —, foi uma sombra do time incisivo da etapa inicial. Assim, o empate em 1 a 1 acabou fazendo justiça ao que foi o jogo.

CEARÁ 1×1 FLAMENGO

Campeonato Brasileiro – 18ª rodada

Data: 3/8/2025

Local: Castelão, Fortaleza (CE)

Público: 57.887

Gols: Arrascaeta, 36’/1ºT (0-1); Pedro Raul, 21’/2ºT (1-1)

CEARÁ: Bruno Ferreira; Fabiano Souza, Marllon, Willian Machado e Matheus Bahia (Nicolas, 38’/2ºT); Richardson (Fernando Sobral, 8’/2ºT), Lourenço (Lucas Mugni, Intervalo) e Dieguinho (Lucas Lima, 41’/2ºT); Galeano, Pedro Henrique (Aylon, Intervalo) e Pedro Raul. Técnico: Léo Condé.

FLAMENGO: Rossi, Emerson Royal (Varela, 39’/2ºT), Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro ; Evertton Araújo, Jorginho (Allan, 30’/2ºT) e Arrascaeta (Saúl, Intervalo); Plata (Victor Hugo, 39’/2ºT), Samuel Lino e Bruno Henrique(Juninho, 30’/2ºT). Técnico: Filipe Luís.

Árbitro: Rodrigo José Pereira de Lima (PE)

Assistentes: Neuza Ines Back (SP) e Francisco Chaves (PE)

VAR: Ilbert Estevam da Silva (SP)

Cartões amarelos: Marllon, Richardson, Fernando Sobral (CEA); Jorginho, Bruno Henrique (FLA)

