Atlético vence o Bragantino em jogo com gol no fim, expulsão e lesões

O Atlético-MG conseguiu uma vitória sofrida, mas muito importante, no Brasileirão. A equipe venceu o Bragantino por 2 a 1, na Arena MRV, em Belo Horizonte. O jogo foi marcado pela enorme superação do time visitante, que teve um jogador expulso. Mesmo com dez em campo durante a maior parte do tempo, o Braga buscou o empate. Contudo, um gol de Natanael, já no fim, garantiu os três pontos para o Galo.

O primeiro tempo, de fato, foi um verdadeiro pesadelo para o Bragantino. A equipe sofreu o gol de Igor Gomes logo aos seis minutos de partida. Além disso, o time teve dois jogadores substituídos por lesão antes dos 20 minutos. Para piorar ainda mais a situação, o meia Eduardo Sasha recebeu cartão vermelho direto aos 35 minutos.

Mesmo com um jogador a menos e tantos problemas, o Bragantino foi muito valente. A equipe visitante não se entregou e buscou uma reação heroica na segunda etapa. Aos 31 minutos, inclusive, o time conseguiu o gol de empate. O atacante Laquintana aproveitou um belo cruzamento e deixou tudo igual no placar.

A alegria do time de Bragança Paulista, no entanto, durou muito pouco. O Atlético-MG, empurrado por sua torcida, foi para cima e conseguiu o gol da vitória. Apenas quatro minutos após sofrer o empate, o lateral Natanael arriscou o chute de longe. A bola, então, desviou na zaga e enganou o goleiro Cleiton.

O gol, em resumo, selou o resultado final da partida na Arena MRV. O Atlético ainda pressionou bastante no fim em busca de mais gols. O goleiro Cleiton, do Bragantino, contudo, fez grandes defesas e evitou um placar maior. A vitória, enfim, foi muito comemorada pelo time da casa, que sofreu bem mais do que o esperado.

ATLÉTICO 2 X 1 BRAGANTINO

Brasileirão-2025 – 18ª rodada

Data e horário: 03/08/2025, às 18h30 (de Brasília)

Local: Arena MRV, Belo Horizonte (MG)

Público:

Renda:

Gols: Igor Gomes, 06’/1ºT (0-1); Laquintana, 31’/2ºT (1-1); Natanael, 35’/2ºT(2-1)

ATLÉTICO: Everson; Natanael, Lyanco, Junior Alonso e Alexsander (Gabriel Menino, 16’/2ºT); Alan Franco, Igor Gomes (João Marcelo, 35’/2ºT) e Gustavo Scarpa; Cuello (Junior Santos, 21’/2ºT), Rony (Bernard, 21’/2ºT) e Biel (Hulk, 16’/2ºT). Técnico: Cuca

BRAGANTINO: Cleiton; Nathan Mendes, Pedro Henrique, Gustavo Marques e Sant’Anna (Andrés Hurtado, 09’/1ºT) (Cauê, 21’/2ºT), Gabriel, Eric Ramires (Fabinho, 00’/2ºT) e Eduardo Sasha; Lucas Barbosa (Praxedes, 22’/2ºT), Isidro Pitta e Vinicinho (Laquintana, 18’/1ºT). Técnico: Fernando Seabra

Árbitro:Bruno Arleu de Araújo (RJ)

Assistentes: Thiago Henrique Neto Correa Farinha (RJ) e Luiz Claudio Regazone (RJ)

VAR: Braulio da Silva Machado (SC)

Cartões Amarelos: Eric Ramires, Gabriel, Sant’Anna, Nathan Mendes (RBB), Lyanco (CAM)

Cartões Vermelho: Eduardo Sasha (RBB), aos 35’/1ºT

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.