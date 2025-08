Royal admite após empate do Flamengo: ‘Estou longe da melhor forma física’

Uma das caras novas do elenco do Flamengo, Emerson Royal foi sincero e admitou que precisará de tempo para ficar 100%. Neste domingo (3), no empate contra o Ceará por 1 a 1, na Arena Castelão, pela rodada 18 do Campeonato Brasileiro, o defensor saiu do banco para entrar no lugar de Varela. Ou seja, o técnico Filipe Luís fez a mesma alteração da derrota para o Atlético Mineiro por 1 a 0, na quinta-feira (31), no Maracanã, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil.

“Estou longe de estar na melhor forma física, mas tenho que me adaptar. E só se adapta jogando. Óbvio que não estou ainda no 100%, mas o Filipe (Luís) dá total liberdade dentro de campo. Temos uma mobilidade boa, principalmente entre os laterais e atacantes. Nosso elenco é muito forte, não tem titular. Quem entrar vai dar conta do recado”, colocou o jogador com passagem pela Seleção Brasileira.

Antes do duelo pela Copa do Brasil na última quarta-feira, Royal não jogava desde 22 de janeiro. Reserva no Milan, ele havia ficado no banco depois de se recuperar de uma lesão. Este cenário explica por que Filipe o coloca, neste momento, apenas na segunda etapa das partidas.

“Me senti um pouco cansado, principalmente, no final do jogo. É um tempo muito grande que eu não começava jogando. Tenho que me adaptar o quanto antes, o Flamengo me contratou para isso, para estar nos momentos importantes do time. Vou fazer o que eu puder dentro e fora de campo para estar na melhor fase física e ajudar o Flamengo”, acrescentou.

‘Fiz uma boa partida’, acredita fera do Flamengo

Apesar do pouco tempo em campo, Royal se diz satisfeito com sua performance, em Fortaleza.

“Fiz uma boa partida. Óbvio que eu estou longe do que eu pretendo e do que posso entregar. Muito tempo fora dos gramados. Mas é me adaptar o quanto antes. Sabíamos a proposta deles. O atacante me seguia o tempo todo, sistema defensivo deles muito bom. Levamos o gol na jogada típica deles com o centroavante dando a casquinha na bola parada. Sabíamos que não poderíamos errar nesse aspecto. Não era um jogo fácil e o empate também não está tão ruim. Vamos seguir no campeonato para conseguir as vitórias”, concluiu.

Apesar do empate, o Flamengo termina a rodada 18 na liderança do Campeonato Brasileiro. O Mais Querido soma 37 pontos e supera o Cruzeiro nos critérios de desempate. O Mengo ainda tem um jogo a menos em relação ao Cabuloso.

