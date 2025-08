Titulares salvam e Palmeiras vai buscar empate heroico contra o Vitória

O Palmeiras foi guerreiro e conseguiu arrancar um empate valioso contra o Vitória, neste domingo (03/8), no Barradão, pela 18° rodada do Campeonato Brasileiro. O Rubro-Negro Baiano chegou a abrir 2 a 0 com Renato Kayzer e Erick. Contudo, o Verdão, que iniciou a partida repleto de reservas, acionou seus titulares em campo e conseguiu buscar a igualdade com gols de Piquerez e Flaco López.

Com o resultado, o Palmeiras se manteve na terceira colocação, com 33 pontos e segue na caça dos líderes Flamengo e Cruzeiro. Aliás, vale lembrar que o Verdão tem dois jogos para cumprir na competição. Já o Vitória estacionou na 15° colocação, com 18 pontos e com o perigo da zona de rebaixamento rondando a equipe baiana.

Vitória sai na frente no primeiro tempo

O jogo começou com o Palmeiras em cima e pressionando. Lucas Arcanjo fez uma defesaça em finalização de Marcos Rocha e logo depois, Emiliano Martínez teve uma oportunidade de ouro, mas cabeceou livre por cima do gol. Por volta dos 20 minutos o Vitória cresceu bem de volume e teve boas chances, principalmente em escapadas de Osvaldo pela esquerda do ataque e Kayzer finalizando. O gol do Leão surgiu a partir de uma bola recuperada por Baralhas em um passe ruim de Allan. Ele acionou Ronald que teve muita liberdade para conduzir e encontrar Kayzer para finalizar e balançar as redes. Depois do gol, o Vitória ganhou ainda mais confiança e teve domínio das principais ações do jogo. Baralhas chegou a acertar o travessão ainda na reta final. Por outro lado, o Verdão sentiu demais o gol sofrido e começou a errar muitos passes, indo para o intervalo em desvantagem.

Vitória amplia

A etapa final começou com o Vitória seguindo no ataque. Osvaldo cruzou para área e Renato Kayzer pegou de primeira, mas Marcelo Lomba apareceu bem para agarrar firme. Contudo, o Palmeiras voltou melhor do intervalo e também foi pra cima. Na primeira oportunidade, Emiliano Martínez soltou uma bomba, obrigando Lucas Arcanjo a fazer boa defesa. Depois, Luighi tentou marcar de cabeça, mas o goleiro baiano apareceu mais uma vez para fazer a intervenção. Mas quem voltaria a mexer no placar seria o Rubro-Negro. E com uma pintura. Erick recebeu na ponta direita, balançou para cima de Piquerez e acertou um chutaço no ângulo de Lomba para fazer 2 a 0.

Titulares buscam empate para o Palmeiras

Atrás do placar, o técnico Abel Ferreira começou a acionar seus titulares no embate e a resposta foi imediata. Afinal, logo após o tento sofrido, Sosa e Facundo Torres, dois que entraram no segundo tempo, tabelaram até o paraguaio ser derrubado dentro da área. Pênalti assinalado e convertido por Piquerez, outro que saiu do banco de reservas pelo treinador português. E o Verdão foi buscar o empate. Ramón Sosa novamente participou da jogada e deu lindo cruzamento para Flaco López, que subiu mais que a defesa adversária e cabeceou firme para igualar o marcador no Barradão. Nos minutos finais, o Alviverde foi todo ataque e pressionou muito, mas não conseguiu buscar o terceiro gol. Assim, as equipes ficaram no 2 a 2 e somaram um ponto cada no Campeonato Brasileiro.

VITÓRIA 2X2 PALMEIRAS

Brasileirão-2025 – 18ª rodada

Data e horário: 03/08/2025, às 19h30 (de Brasília)

Local: Estádio Barradão, Salvador (BA)

Gol: Renato Kayzer, 33’/1º T (1-0); Erick, 19’/2º T (2-0); Piquerez, 24’/2º T (2-1); Flaco López, 40’/2º T (2-2);

VITÓRIA: Lucas Arcanjo; Cáceres (Claudinho, 30’/1ºT), Lucas Halter, Zé Marcos e Maykon; Baralhas, Pepê e Ronald (Rúben Ismael, 18’/2ºT); Erick (Fabri, 27’/2ºT), Renato Kayzer (Renzo López, 27’/2ºT) e Osvaldo (Edu, 35’/2ºT). Técnico: Fábio Carille.

PALMEIRAS: Marcelo Lomba; Marcos Rocha, Benedetti, Micael e Vanderlan (Piquerez, 18’/2ºT); Emiliano Martínez, Allan (Ramón Sosa, 27’/2ºT) e Raphael Veiga (Lucas Evangelista, 35’/2ºT); Thalys (Vitor Roque, 18’/2ºT), Luighi (Facundo Torres, 18’/2ºT) e Flaco López. Técnico: Abel Ferreira.

Árbitro: Davi De Oliveira Lacerda (ES)

Assistentes: Victor Hugo Imazu dos Santos (PR) e Douglas Pagung (ES)

VAR: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho (RJ)

Cartões amarelos: Erick, Renato Kayzer, Cáceres, Lucas Halter e Renzo López (VIT); Micael e Weverton (PAL)

Cartões vermelhos: –

