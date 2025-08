‘Não podemos deixar o Brasileirão de lado’, avisa Natanael, herói do Atlético

Jogador comemora com seus companheiros - (crédito: Foto: Pedro Souza / Atlético)

Natanael foi o herói da vitória do Atlético-MG neste domingo (3). O lateral-direito marcou o gol do triunfo por 2 a 1 sobre o Bragantino, pelo Brasileirão. Após o jogo, ele convocou a torcida para a decisão na Copa do Brasil. Contudo, o jogador fez um alerta muito importante sobre o foco da equipe. Segundo ele, o time não pode, de forma alguma, esquecer o Campeonato Brasileiro.

O gol do lateral, de fato, foi muito comemorado por todo o time. A equipe mineira vinha de três derrotas seguidas na competição nacional. Sobre o momento, Natanael destacou a importância de voltar a vencer.

“Um gol muito importante, o gol da vitória no caso, a gente vinha de três resultados negativos na competição, conseguimos ser vitoriosos”, falou o jogador do Galo.

Natanael convoca torcida

O resultado positivo, inclusive, embala o time para a próxima grande decisão. Na quarta-feira (6), o Galo decide uma vaga nas quartas contra o Flamengo. Natanael, então, aproveitou a entrevista para convocar a torcida para o confronto.

“Quarta-feira a gente sabe que vai ser um jogo muito difícil, esperamos a casa cheia para apoiar a gente, para a gente fazer um grande jogo, e sair classificado”, disse.

Apesar do foco total na copa, o jogador fez questão de reforçar o compromisso com a liga. Ele garantiu que a equipe seguirá lutando com a mesma intensidade nas duas frentes. A mensagem para a torcida e para o grupo, portanto, foi bastante clara.

“A gente sabe que não podemos deixar o Brasileirão de lado”, reforçou o lateral do time mineiro.

Natanael, por fim, fez uma breve e sincera análise da atuação da equipe. Para ele, o time poderia ter tido um placar até mais elástico no jogo:

“Acho que a gente fez um bom jogo, pecamos um pouco na finalização, acho que o resultado era para ter sido um pouco maior”, avaliou.

“Mas felizmente, saímos com a vitória e com os três pontos que eram mais importantes”, concluiu.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.