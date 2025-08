Filipe Luís define empate diante do Ceará: ‘Sentimento de decepção’

Líder do Campeonato Brasileiro e com um jogo a menos em relação ao segundo colocado, o Flamengo deixa o Castelão com um gosto amargo na boca. Técnico do Rubro-Negro, Filipe Luís não vê, então, o ponto conquistado, fora de casa, após empate com o Ceará por 1 a 1, com muito entusiasmo. O encontro deste domingo foi válido pela rodada 18 desta edição da liga nacional.

“Gosto de falar ainda com o coração quente. O sentimento é de decepção. Depois de um grande primeiro tempo, finalizando várias vezes, tivemos uma queda muito grande na etapa final. Sofremos o empate por descuido nosso. Agora, portanto, não há outro caminho a não ser trabalhar e evoluir”, iniciou o técnico do Mais Querido.

Em seguida, Filipe Luís detalha esta queda de rendimento mencionada na segunda parte do embate contra o Vovô.

“Não queríamos só defender o resultado. Começamos a segunda etapa propondo o jogo, e o time continuou chutando. Mas o adversário mudou o sistema e começou a jogar bolas nas nossas costas. Tivemos dificuldades para sair. Baixamos o nível de concentração e intensidade. Não conseguimos dominar o jogo outra vez. Gosto amargo”, avalia o treinador rubro-negro.

O Flamengo volta as atenções, agora, para a Copa do Brasil, competição pela qual visita o Atlético Mineiro, na quarta (6), na Arena MRV, em Belo Horizonte, pelo jogo de volta das oitavas de final da competição. Derrotado na ida por 1 a 0, o Mengo precisa vencer o time carijó por dois gols de diferença para avançar sem passar pelo drama das penalidades máximas.

