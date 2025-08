Após vitória, Cuca celebra marca e diz que ‘vento mudou’ para o Atlético

O técnico Cuca celebrou a vitória do Atlético-MG de uma forma bastante especial. O triunfo por 2 a 1 sobre o Bragantino, neste domingo (3), foi o 100º do treinador em casa no comando do Galo. Ele, inclusive, disse que o resultado mostra que o “vento mudou” para o time. Contudo, o comandante também fez um alerta importante sobre a falta de efetividade da equipe no ataque.

A vitória, de fato, encerrou um jejum de três derrotas seguidas no Brasileirão. Para Cuca, o resultado mostra uma nova e positiva fase para a equipe.

“É sinônimo que o vento mudou, está a favor, mas a gente não precisa tomar susto desse jeito. Um tempo atrás esse jogo acabaria 1 a 1”, completou o experiente treinador.

Apesar do grande alívio, o treinador apontou um ponto a ser melhorado com urgência. Ele não gostou do enorme número de chances de gol desperdiçadas pelo time.

“A gente finalizou muitas vezes e muito claras e a gente não converteu. Então fica um jogo perigoso”, analisou Cuca.

Ele citou ainda a adaptação ao novo gramado como um dos fatores.

100 vitórias de Cuca no Galo

O jogo, aliás, também marcou um grande feito histórico para o treinador. Cuca alcançou sua centésima vitória no comando do Galo em jogos como mandante. O técnico, então, celebrou bastante a expressiva marca pessoal.

“Esses números são fantásticos. É muito bom a gente ter uma confiança nos números jogando em casa principalmente, beirando os 80% nos dá uma confiança grande”, afirmou.

Essa confiança, em resumo, será fundamental para o próximo grande desafio. Na quarta-feira (6), o Atlético decide uma vaga na Copa do Brasil. O adversário será o Flamengo, novamente na Arena MRV. Cuca, por fim, espera que a sua grande força em casa continue.

“Vamos torcer para que quarta-feira continue prevalecendo”, finalizou o comandante.

