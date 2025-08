Flaco analisa empate e diz que Dérbi é ‘jogo mais importante do ano’ no Palmeiras

Com os olhos voltados para o clássico decisivo da próxima quarta-feira (06/8), o Palmeiras optou por preservar seus principais jogadores neste domingo (03/8) e entrou em campo com uma formação completamente reserva diante do Vitória, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. Mesmo saindo atrás por 2 a 0, o Verdão reagiu no segundo tempo e arrancou um empate em 2 a 2 no Barradão, com gols de Piquerez e Flaco López.

Após o duelo, o atacante argentino, autor do gol de empate, reconheceu a dificuldade da partida. Além disso, reconheceu o primeiro tempo abaixo da equipe.

“É difícil esse clima. Sabemos que eles são muito fortes nesse campo. Nós tentamos, no primeiro tempo não foi o que queríamos. Continuamos tentando e graças a Deus conseguimos empatar o jogo”, disse Flaco López.

O técnico Abel Ferreira promoveu mudanças em todos os setores, inclusive no gol, com Marcelo Lomba substituindo Weverton. O Vitória abriu vantagem com gols de Renato Kayzer e Erick. Contudo, o Palmeiras reagiu com Piquerez e Flaco López na reta final, após os titulares entrarem em campo.

Flaco e o Palmeiras focam na Copa do Brasil

Assim, o foco agora é o clássico contra o Corinthians, válido pelas oitavas de final da Copa do Brasil. O Verdão precisa reverter a derrota por 1 a 0 no jogo de ida, disputado na Neo Química Arena. A partida decisiva será nesta quarta-feira, às 21h30, no Allianz Parque, com presença apenas da torcida alviverde.

“Já estamos nos preparando desde agora. Quem não vinha jogando muito, compensamos com esse jogo. Chegamos todo mundo 100% para o próximo jogo, pela Copa do Brasil. Sabemos que vai ser um grande jogo nosso, na nossa casa, com nossa força, nossa torcida. É muito importante, acho que vai ser o jogo mais importante do ano e vamos dar tudo para ser o melhor e conseguir a classificação e uma grande vitória dentro de casa”, completou o argentino.

Com o empate, o Palmeiras segue na terceira colocação do Brasileirão, com 33 pontos. O time está quatro atrás de Flamengo e Cruzeiro, líderes com 37 pontos, mas possui um jogo a menos que o Rubro-Negro e dois a menos que a equipe mineira.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.