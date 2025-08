Abel vê bom desempenho do Palmeiras contra o Vitória: ‘Perdemos dois pontos’

O técnico Abel Ferreira avaliou positivamente a atuação do Palmeiras no empate por 2 a 2 diante do Vitória. O embate aconteceu neste domingo (03/8), no Barradão, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. Mesmo com uma equipe alternativa, o Verdão reagiu após sair perdendo por dois gols e conseguiu buscar o resultado com Piquerez e Flaco López.

Apesar da reação, o comandante português lamentou os pontos desperdiçados, que mantêm o Palmeiras na terceira colocação com 33 pontos. O Verdão segue com quatro a menos que Flamengo e Cruzeiro, líderes da competição.

“Já joguei aqui, ano passado jogamos aqui, é um campo difícil de jogar, como te disse. Claro que estamos perdendo de 2 a 0 e empatamos, a sensação é que fica que lutamos, mas tivemos chance de sair na frente, portanto perdemos dois pontos aqui”, comentou Abel, que prosseguiu.

“Campo difícil, time que vem de resultados bons, depois concedemos o gol como foi, os dois gols foram bolas perdidas por nós controladas, mas como disse na primeira parte foi esse o nosso problema, não fazer com as oportunidades que tivemos. Depois, sai um gol que acontece de vez em quando, um gol de cartola, do Erick, que foi meu jogador no Braga B, mas lutamos por um resultado melhor”, acrescentou.

Abel desconversa sobre dérbi decisivo

A escolha por escalar um time completamente reserva acabou sendo motivada pelo confronto decisivo contra o Corinthians, pelas oitavas de final da Copa do Brasil. Aliás, o duelo acontece na próxima quarta-feira (06/8), no Allianz Parque. Na ida, o Verdão foi derrotado por 1 a 0. Agora precisa vencer por dois gols de diferença para se classificar no tempo regulamentar. Além disso, uma vitória por um gol leva a disputa para os pênaltis.

Questionado sobre a importância do Dérbi, Abel evitou estender o assunto e reforçou o foco coletivo da equipe:

“É um jogo extremamente importante, temos objetivos nessa competição, queremos passar para a fase seguinte. Estamos habituados a jogar jogos decisivos. É mais um em nossa casa, então o jogo não é para mim, é para o Palmeiras e eu sou apenas um funcionário”, finalizou o treinador.

