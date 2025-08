São Paulo bate o Inter no Beira-Rio e chega à quarta vitória seguida no Brasileirão

O São Paulo ampliou o bom momento que vive na temporada. Na noite deste domingo (03), o Tricolor bateu o Internacional por 2 a 1, fora de casa, com gols de Arboleda e Bobadilla, e chegou à quarta vitória consecutiva no Brasileirão, a quinta na temporada. Bruno Tabata descontou para os gaúchos.

Com o resultado, o Tricolor subiu na tabela e se aproximou do G6. O clube ocupa a oitava colocação, com 25 pontos, e está a apenas dois pontos do Bragantino, que é o sexto colocado. Já o Colorado, que modificou o time de olho na Copa do Brasil, é o 13º colocado, com 21 pontos.

Pela Copa do Brasil, as equipes vivem cenários diferentes. O São Paulo, que venceu o primeiro jogo em casa, visita o Athletico, em Curitiba, na quarta-feira (06), e joga pelo empate para se classificar. No mesmo dia, o Inter visita o Fluminense, no Maracanã, após perder na ida dentro de casa. Pelo Brasileirão, o Tricolor enfrenta o Vitória, no Morumbis, e o Inter visita o Bragantino.

São Paulo chega e marca

A partida começou com muito destaque para os sistemas defensivos, que impediram bem as chegadas dos adversários. Aos poucos, o Inter conseguiu furar o bloqueio e teve as primeiras oportunidades. Benítez apareceu pela direita e chutou cruzado para boa defesa de Rafael. Depois, Bernabei arriscou de fora da área, mas mandou sem força e o goleiro encaixou.

O São Paulo conseguiu equilibrar a partida e, em sua primeira chance, abriu o marcador. Enzo Díaz cobrou escanteio na área e Arboleda subiu no terceiro andar para ganhar da marcação e marcar o primeiro gol da partida.

Bola parada funciona novamente e Tricolor vence mais uma

O Tricolor voltou melhor na segunda e, na mesma moeda em que marcou, buscou ampliar o placar. Luciano subiu mais alto em cruzamento na área e mandou por cima do gol. Depois, André Silva ganhou no alto e cabeceou para a defesa de Rochet.

Buscando o resultado, o Inter fez alterações e apareceu mais no ataque. A primeira oportunidade segunda etapa foi com Bernabei, que mandou uma bomba da entrada da área e a bola subiu. Depois, em cobrança de falta, Bruno Tabata mandou por cima do gol. No minuto seguinte, Benítez recebeu na área, ficou na cara de Rafael, que saiu bem para fazer a defesa.

Só que a pressão colorada parou, mais uma vez, na bola parada do São Paulo. Depois de cobrança de escanteio, Luciano desviou, a bola sobrou para Ferraresi, que ajeitou para Bobadilla chutar, com muita categoria, e ampliar o marcador. O Inter partiu para cima em busca da reação e conseguiu descontar. Carbonero foi derrubado por Pablo Maia na área e o árbitro marcou o pênalti após revisão do VAR. Na cobrança, Bruno Tabata descontou para o Colorado. Só que os donos da casa não chegaram mais e a vitória ficou com os paulistas.

INTERNACIONAL 1 X 2 SÃO PAULO

18ª rodada do Campeonato Brasileiro

Data e horário: 03/08/2025, às 20h30 (de Brasília)

Local: Estádio do Beira-Rio, em Porto Alegre (RS)

Público Pagante: 9.084 pagantes

Público Total: 11.414 pagantes

Renda: R$ 197,850,00

Gol: Arboleda, 42’/1ºT (0-1); Bobadilla, 30’/2ºT (0-2); Bruno Tabata, 43’/2ºT (1-2)

INTERNACIONAL: Rochet; Alan Benítez, Clayton Sampaio (Thiago Maia, 32’/2ºT), Mercado, Juninho e Bernabei; Luis Otávio (Richard, intervalo), Alan Rodríguez (Wesley, 32’/2ºT) e Bruno Tabata; Borré (Carbonero, 18’/2ºT) e Enner Valencia (Ricardo Mathias, 18’/2ºT). Técnico: Roger Machado

SÃO PAULO: Rafael; Arboleda, Sabino e Ferraresi; Cédric Soares, Bobadilla (Luan, 38’/2ºT), Marcos Antônio, Alisson (Pablo Maia, 28’/2ºT) e Enzo Díaz; Luciano (Lucas Ferreira, 38’/2ºT) e André Silva (Gonzalo Tapia, 16’/2ºT). Técnico: Hernán Crespo.

Árbitro: Alex Gomes Stefano (RJ)

Auxiliares: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ) e Carlos Henrique Alves de Lima Filho (RJ)

VAR: Pablo Ramon Goncalves Pinheiro (RN)

Cartões Amarelos: Enner Valencia e Borré (SCI); Luciano e Tapia (SPFC)

