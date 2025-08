Crespo valoriza momento do elenco do São Paulo: ‘Estão confiantes’

O São Paulo segue em um grande momento na temporada. Na noite deste domingo (03), o Tricolor venceu o Internacional por 2 a 1, fora de casa, e chegou à sua quarta vitória consecutiva no Campeonato Brasileiro, a quinta somada com a Copa do Brasil.

Com menos de um mês no comando do clube, Hernán Crespo vem conseguindo engrenar o seu trabalho. Depois da sua quinta vitória consecutiva, o treinador enalteceu o desempenho dos jogadores, que vivem um momento de confiança, defendendo a identidade proposta pela comissão técnica.

“Tenho que parabenizar o grupo, neste momento. Quem entra faz bem, ajuda o time, entende aquilo que o jogo precisa. Defendem a identidade que a gente pretende. São eles que jogam bem, estão confiantes, o resto é uma consequência”, pontuou.

Sobre o resultado conquistado no Beira-Rio, Crespo afirmou que a intensidade motivou o São Paulo para a vitória. O treinador comentou sobre a dificuldade de encarar o Inter em Porto Alegre e que seu time buscou o protagonismo ao longo de toda a partida.

“O São Paulo sabe que tem que lutar, que tem que batalhar, que tem jogar bola. E em um campo assim, contra um time difícil, um adversário complicado, não é fácil. Mas em todo tempo o São Paulo tentou jogar, ser protagonista, tentou chegar. A gente está feliz, porque, em todo o momento, a intensidade do São Paulo perdurou sempre, do início ao fim”, ressaltou.

Onde o São Paulo vai chegar?

Depois de assumir o time com a atenção voltada para a zona de rebaixamento, o treinador vê o Tricolor se aproximar do G6. Entretanto, o argentino despista sobre até onde a equipe pode chegar no Brasileirão, mas afirma que o time sabe o caminho para manter a boa sequência.

“Não sei, ninguém sabe. A ideia é manter a identidade, como falei antes. Temos que jogar bola, temos que pontuar a cada jogo. Até quando? Não sei. Vamos trabalhar para continuar. O importante é que os atletas sabem qual é o caminho que têm que seguir”, pontuou.

