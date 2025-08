Publicação do Flamengo vira brincadeira e gera debate entre torcedores na web

Torcedores do Flamengo divergem sobre hipotética contratação de Ederson, do Manchester City - (crédito: Foto: Reprodução/X)

O Flamengo celebrou seu vigor na janela de transferências com uma publicação alusiva à nova série de Vince Gilligan, criador de Breaking Bad: Pluribus, da Apple TV+. Um detalhe na postagem, porém, desviou o foco da obra e a tornou sobre a suposta contratação de Ederson, do Manchester City. Isso porque o post “contratar é contagiante” incluía uma carinha sorridente, bem símil ao desenho tatuado no pescoço do goleiro, e rubro-negros ironizaram a mensagem como uma pista sobre o próximo reforço do clube.

A postagem estimulou especulações sobre uma possível investida do clube no jogador — ainda que no futuro — e dividiu opiniões. Embora consolidado no futebol europeu, o nome do goleiro não representou unanimidade entre rubro-negros nas redes sociais. Alguns torcedores, por exemplo, apontaram deficiências específicas do arqueiro para sustentar o posicionamento contrário à qualquer tentativa de contratação.

“Tem saídas precipitadas do gol e tomada de decisões erradas em bolas aéreas. Além da exposição por estilo de jogo arriscado e não sabe defender pênalti”, manifestou-se um torcedor no X.

Outros, no entanto, defenderam a possível chegada com entusiasmo. “Aceitaria! O Ederson é um bom goleiro, agarra muito bem. Claro que muitos vão apontar os últimos erros dele na temporada, mas isso não justifica o quão bom ele é com as mãos e com os pés. Acredito que agregaria bastante no time por ser um goleiro de alto nível”, pontuou outro internauta.

Situação no City e contexto de mercado

Enquanto vê seu nome envolvido em especulações, Ederson também analisa as movimentações mais recentes do City no mercado. Isso porque o clube inglês oficializou recentemente a contratação de James Trafford, ex-Burnley, por cerca de R$ 200 milhões. Ou seja, uma concorrência direta ao brasileiro que teve seu desempenho questionado na temporada 2024/25.

A chegada do jovem goleiro também reacendeu boatos sobre uma possível mudança de ares para o brasileiro, que, inclusive, tem sido especulado no Galatasaray, da Turquia. De acordo com a mídia local, os ingleses só receberam proposta dos turcos até o momento pelo goleiro.

Flamengo tem caixa para novos investimentos?

Mesmo com um investimento de R$ 168 milhões em reforços e renovações nesta temporada, o Rubro-Negro ainda projeta movimentações no mercado. A cúpula, porém, se organiza para trabalhar com ainda mais cautela e sem pressa — visto que a janela só se encerra no dia 02 de setembro.

A atual fase financeira do clube ainda permite que a diretoria avalie a contratação de um zagueiro e um centroavante, tidos como prioridade. Internamente, admite-se a possibilidade de destinar até R$ 96 milhões em novos nomes, mas o montante dependerá diretamente das oportunidades de mercado.

Sabe-se que o Rubro-Negro tem trabalhado para reverter o cenário das tratativas por Lucas Beltrán, mas o negócio segue travado. Bem como o caso de Taty Castellanos, que sequer avançou para algo mais concreto.

Rossi segue como titular absoluto

Apesar do burburinho envolvendo o nome de Ederson, o goleiro Rossi segue como o dono da posição no clube. O argentino tem a confiança da comissão técnica e agrada boa parte da torcida, apesar das críticas pela falha do último domingo (03), no empate com o Ceará, em Fortaleza.

O erro na saída de bola do goleiro culminou no gol de empate do Ceará, marcado por Pedro Raul, pela 18ª rodada do Brasileirão. O Rubro-Negro, porém, manteve-se na liderança da competição mesmo com o deslize fora de casa e agora soma 37 pontos — empatado com o Cruzeiro.