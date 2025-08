Arrascaeta explica que fará exames no Flamengo: ‘Acredito que não foi nada grave’

Arrascaeta em ação com a camisa do Flamengo diante do Ceará, pelo Brasileirão - (crédito: Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

Autor do gol do Flamengo no empate com o Ceará por 1 a 1, no Castelão, Arrascaeta sentiu um incômodo no músculo posterior da coxa esquerda e saiu no intervalo. No entanto, o uruguaio afirmou, após o fim da partida pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro, que acredita não ser nada grave para a sequência da temporada.

“Amanhã provavelmente vamos fazer um exame. Conhecendo meu corpo, acredito que não foi nada grave. Às vezes somos poupados de um jogo não tanto para descansar, mas para tentar trabalhar a parte física e de força. Nos primeiros jogos quando voltamos, chegamos um pouquinho mais pesados. Mas é importante para o restante da temporada. Esses dias foram para treinar um pouco mais a força. Hoje em um movimento acabei sentindo um desconforto, mas acredito que nada demais. Tomara que amanhã no exame seja pouca coisa, quase nada”, disse, na zona mista.

Com o tento, o uruguaio alcançou a marca de 10 gols na competição, atrás apenas de Kaio Jorge na artilharia. Nesse sentido, o jogador, que não marcava desde a estreia no Mundial diante do Espérance, dedicou o lance à esposa. Ela está grávida do primeiro filho do casal.

“Feliz, esperando o nascimento do nosso primeiro filho. A comemoração era para a minha esposa e ele. Feliz por esse gol. Sabemos que sempre encontramos um rival muito difícil aqui. Com o apoio da torcida, que sempre faz um grande papel. Por alguns momentos fomos bem na partida, em outros eles exploraram as qualidades deles. Seguimos na briga, ponto importante que conquistamos hoje”, frisou.

Foco na Copa do Brasil

Apesar do empate, o Flamengo segue na liderança do Brasileirão, com 37 pontos, a mesma do Cruzeiro. Agora, volta suas atenções para o jogo de volta das oitavas da Copa do Brasil, diante do Atlético. Por fim, o confronto ocorre na quarta-feira, às 19h (de Brasília), na Arena MRV, e o Galo tem a vantagem por ter vencido por 1 a 0 no Rio.

“Esses jogos são decisivos, se definem em detalhes. É pensar por isso. Prioridade poderíamos falar mais na frente, agora não estamos pensando nisso e sim jogo a jogo. O próximo vai ser na casa do Atlético e vamos sair para tentar ganhar o jogo”, salientou.

“Temos que encarar cada jogo como uma final. O próximo é contra o Atlético fora e estamos em desvantagem. Temos de fazer algo a mais para buscar o resultado lá. Acredito que muitos anos aqui de Flamengo conheço o clube como poucos, sei a cobrança que tem de resultados e jogar bem. Estamos trabalhando para melhorar sempre”, concluiu.

