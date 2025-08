Hulk enche a bola do Flamengo antes de duelo decisivo na Copa do Brasil: ‘Melhor time do país’

Atlético e Flamengo entrarão em campo na próxima quarta-feira (6) para definir quem avança às quartas de final da Copa do Brasil. E antes do duelo de volta das oitavas na Arena MRV, Hulk tratou de fazer elogios ao time carioca, que perdeu por 1 a 0 na ida, em pleno Maracanã.

Após a vitória diante do Red Bull Bragantino, pelo Campeonato Brasileiro, o atacante alvinegro, que entrou no decorrer do segundo tempo, classificou a equipe dirigida por Filipe Luís como “melhor do Brasil”.

O camisa 7 não parou por aí. Afirmou que jogos desse porte pela Copa do Brasil não precisam de motivação extra. Para ele, “ganhar dos melhores” já é um estímulo suficiente.

“É muito teoria essa questão de ganhou moral para o próximo jogo (com a vitória). Se você tem um jogo importante como esse, que é Copa do Brasil, contra o melhor time do país, sem dúvida não tem motivação maior. A concentração é a máxima, a vontade de vencer é lá em cima. Não que nos outros jogos não seja, mas quando você enfrenta os melhores, você quer ganhar dos melhores”, disse, antes de acrescentar:

“E na minha humilde opinião, o Flamengo é o melhor time do Brasil. Na minha opinião, não só como elenco no papel, mas com o que apresenta também dentro de campo. Um time que joga muito bem. E a gente vai fazer um ótimo trabalho coletivamente para que, se Deus quiser, a gente consiga se classificar”.

Hulk & Cia. em vantagem

Em razão do triunfo pelo placar mínimo no primeiro encontro entre os times, o Atlético joga por um empate para se classificar. Em caso de revés dos mineiros por um gol de diferença a disputa vai para os pênaltis, enquanto derrota por um placar maior elimina a equipe de Cuca.

