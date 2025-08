CBF divulga análise do VAR sobre possível pênalti em Botafogo x Cruzeiro

Artur em ação com a camisa do Botafogo diante do Cruzeiro pelo Brasileirão - (crédito: Foto: Vitor Silva/Botafogo)

A CBF divulgou, na noite deste domingo (3), o áudio do VAR sobre o pênalti anulado do Botafogo no revés por 2 a 0 para o Cruzeiro, no Nilton Santos, pelo Campeonato Brasileiro. Após assinalar a irregularidade, o árbitro Matheus Candançan voltou atrás depois de consultar o vídeo e analisar o lance.

Assim, segundo o profissional, o atacante Arthur “se projetou” no duelo individual com Lucas Romero na área. O árbitro de vídeo Gilberto Rodrigues Castro Junior também analisa que há um toque do argentino na canela do atleta alvinegro. Contudo, o atacante está na descendente, e o contato não tem o impacto suficiente para derrubá-lo.

Vale lembrar que o lance ocorreu ainda no primeiro tempo, quando a Raposa vencia por 1 a 0. Um pênalti naquela circunstância poderia mudar os rumos da partida, visto que os donos da casa teriam a chance de igualar o placar.

Com o resultado, o Alvinegro conheceu sua primeira derrota sob o comando do técnico Davide Ancelotti. A Raposa, pro sua vez, colou de vez no líder e tem o mesmo número do pontos do Flamengo, 37.

Análise do VAR

Gilberto Rodrigues Castro Junior (VAR): O número 29 levanta o pé na altura do joelho do jogador. Preciso ver outro ângulo.

Gilberto Rodrigues Castro Junior (VAR): Neste contato, o jogador já está em projeção e não impacta. É muito leve, ele já está em projeção. Esse contato não é suficiente para queda, ele já se projeta e o pé raspa a canela. Ele já está em projeção.

Gilberto Rodrigues Castro Junior (VAR): Matheus, Gilberto falando. Sugiro revisão para possível não penal. O jogador se projeta, toca primeiro a bola, mas tem um pé que raspa e não causa impacto na ação.